SE NON ORIUNDO, QUANDO? - RAYAN CHERKI, ATTACCANTE FRANCO-ALGERINO MA CON BISNONNA BARESE, SI SAREBBE PROPOSTO PER GIOCARE CON LA NAZIONALE ITALIANA - IL 21ENNE, STELLA DEL LIONE E DELLA UNDER21 FRANCESE, VORREBBE PROVARE A GIOCARE IN AZZURRO VISTA LA CONCORRENZA IN CASA DEI "BLEUS", MA POTREBBE ANCHE TRATTARSI DI UN TENTATIVO DI METTERE PRESSIONE ALLA FEDERCALCIO D'OLTRALPE - GLI ALTRI "STRANIERI" POTENZIALMENTE CONVOCABILI: TRA GIOVANI PROMESSE (CON UN GRANDE AVVENIRE DIETRO LE SPALLE), TALENTI DISCUTIBILI E SUGGESTIONI IMPROPONIBILI, LA LISTA È LUNGA…

ARTICOLI CORRELATI

1. RAYAN CHERKI CON L'ITALIA DI SPALLETTI? DALLE ORIGINI PUGLIESI ALL'IDEA AZZURRA: COSA C'È DI VERO

rayan cherki

Estratto dell'articolo di Gabriele Ragnini per www.gazzetta.it

[…] Rayan Cherki potrebbe giocare con gli azzurri? Il talentuoso 21enne franco-algerino è uno dei pochi appigli di un Lione in caduta libera verso la Ligue 2, a causa dei debiti societari.

Ma soprattutto, da anni è uno dei protagonisti nelle squadre giovanili francesi: lo scorso 15 novembre ha rimesso in piedi la sua Under 21 proprio in occasione della sfida ai ragazzi del ct Nunziata, brillando con un gol e un assist al bacio per il 2-2 finale. Ed è proprio con l'Italia che condivide una parte delle sue origini e la possibilità di dare un cambio rotta al suo futuro: Cherki si è infatti proposto per giocare con la nazionale azzurra.

rayan cherki

L'ASSE FRANCIA-ITALIA

Chissà che proprio in occasione della sfida tra le Under 21 bleus e azzurre non sia balenata per la testa di Cherki l'idea di passare dall'altra parte. Nato e cresciuto a Lione, il trequartista classe 2003 ha un legame di sangue con l'Italia, che lo riconduce alla Puglia. Sua bisnonna paterna, infatti, è di Bari ma emigrata in Francia e tanto basterebbe per aggiungere un altro passaporto ai due già ottenuti fin qui (oltre all'infanzia passata dall'altra parte delle Alpi, sua mamma è algerina).

rayan cherki

Nonostante sia diventato un punto di riferimento per le nazionali minori, con ben 12 gol e 7 assist realizzati in 22 partite nell'Under 21, Cherki non ha mai avuto la possibilità di esordire con la squadra di Deschamps. Arrivato a 21 anni e con tanta concorrenza intorno in Francia, la sua idea sembrerebbe quindi quella di provare a dare una svolta al suo futuro, aprendosi una terza via italiana e inseguendo la possibilità di una convocazione da parte del ct Spalletti. […]

2. ITALIA, NON SOLO CHERKI: TUTTI GLI ORIUNDI CONVOCABILI DA SPALLETTI

Da www.corrieredellosport.it

matias soule

Matias Soulé (Argentina)

Lucas Beltran (Argentina)

Rayan Cherki (Francia)

Facundo Buonanotte (Argentina)

Martin Payero (Argentina)

Gabriel Strefezza (Brasile)

Rogerio (Brasile)

Nicolas Valentini (Argentina)

Gianluca Prestianni (Argentina)

Matheus Martinelli (Brasile)

nicolo tresoldi

Nicolò Tresoldi (Germania)

Juan Brunetta (Argentina)

Harry Toffolo (Inghilterra)

Juan Sebastian Sforza (Argentina)

Augusto Batalla (Argentina)

Bruno Zapelli (Argentina)

Conan Ledesma (Argentina)

Tomas Pochettino (Argentina)

Leo Ortiz (Brasile)

Lucas Robertone (Argentina)

Pedro De La Vega (Argentina)

Marco Di Cesare (Argentina)

rogerio tomas pochettino rayan cherki augusto batalla conan ledesma bruno zapelli facundo buonanotte gabriel strefezza gianluca prestianni juan brunetta harry toffolo juan sebastian sforza leo ortiz lucas beltran lucas robertone marco di cesare martin payero matheus martinelli nicolas valentini pedro de la vega