SE NON SIETE PIPPE, DIMOSTRATELO - ALCUNI DEI CALCIATORI PIU' DELUDENTI FINORA HANNO BEN FIGURATO CON LE RISPETTIVE NAZIONALI: LUKAKU HA SEGNATO 4 GOL IN DUE PARTITE CON IL BELGIO, IL CONNAZIONALE DE KETELAERE È STATO PROTAGONISTA DI UNA GRANDE PARTITA CONTRO LA GERMANIA E ANCHE DUSAN VLAHOVIC È TORNATO IN GOL CON LA SERBIA - MANCANO 11 PARTITE ALLA FINE DEL CAMPIONATO: ORA STA A LORO DIMOSTRARE DI NON ESSERE DEI "PACCHI"

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

CHARLES DE KETELAERE

Sono tornati con il sorriso ed è già qualcosa, ma […] il tempo stringe, ragazzi. E le possibilità di lasciare il segno, in alcuni casi di giocarsi la riconferma e di farsi perdonare, sono sempre meno. […]nel calcio a volte basta una grande notte per far mutare improvvisamente il panorama attorno sé: una buona notizia per i ritardatari come il milanista De Ketelaere, i nostalgici come l’interista Lukaku, gli emotivi come lo juventino Vlahovic o quelli che sembrano avere la testa altrove come il laziale Milinkovic e il romanista Abraham. […]

CHARLES DE KETELAERE

Se ci fosse una classifica delle delusioni della serie A, De Ketelaere sarebbe in testa: zero gol, 1 assist, 16 partite iniziate in panchina, solo barlumi della classe che gli è riconosciuta. Il tutto zavorrato dall’etichetta del prezzo d’acquisto (35 milioni) che ha schiacciato il 22enne belga. […]

il nuovo c.t. del Belgio Domenico Tedesco è riuscito a ridare il sorriso a CDK, autore di una giocata chiave nel gol del 3-2 di De Bruyne che ha steso la Germania in amichevole martedì, dopo il 3-0 all’Olanda. Romelu Lukaku, che ha lasciato il posto in campo proprio al milanista, invece ha chiuso le prime due partite del nuovo corso con 4 gol (tripletta alla Svezia e un gol ai tedeschi) […]

ROMELU LUKAKU

Qualche colpo Romelu l’ha battuto, in fin dei conti il gol al Porto che vale la qualificazione ai quarti di Champions è suo. Ma l’infortunio più lungo della sua carriera, ha limitato l’impatto del ritorno più atteso del campionato: doveva essere il colpo (a basso costo) dell’anno, invece adesso Lukaku all’Inter è un punto interrogativo per l’anno prossimo. E in campionato c’è una qualificazione Champions ancora da raggiungere[…].

DUSAN VLAHOVIC

Anche Dusan Vlahovic è tornato dal ritiro della Serbia con l’animo più leggero. Per lui, come per Lukaku, c’era un Mondiale deludente da lasciarsi alle spalle e una Nazionale da riprendere in mano. Obiettivo centrato, con tre gol in 108’ fra Lituania e Montenegro (doppietta) […]

8 gol in A, ma solo 2 nel 2023, sono una cifra che fa venire dubbi sul futuro: alla Juve che lo ha pagato 80 milioni, ma anche a lui. E il tempo che passa non chiarisce il dubbio su chi abbia ragione: come per Abraham, che punta nell’anno di Euro ‘24 a salutare Mourinho e a tornare in Premier. O per Milinkovic, che nella Lazio seconda è una stella intermittente. Anche per loro c’è un finale di stagione per farsi perdonare con qualche gol pesante. Per smuovere i cuori. E anche il mercato.

