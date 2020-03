SE NON TI SMEMBRAVA IL PADRONE, CI PENSAVA LA TIGRE - LA RIVELAZIONE CHOC DI TYSON: "LA MIA TIGRE HA STRAPPATO IL BRACCIO A UNA DONNA" - L'EX PUGILE CHE STACCÒ A MORSI UN PEZZO DELL’ORECCHIO DI HOLYFIELD HA RACCONTATO L'EPISODIO ALL'AMICO RAPPER FAT JOE: "LE HO DATO 250MILA DOLLARI. MA È LEI CHE È SALTATA DENTRO LA PROPRIETÀ IN CUI SI TROVAVA LA TIGRE. ERO UN PAZZO ALLORA…” (E INVECE ORA…)

Da www.corrieredellosport.it

Quanto vale un braccio? Duecentocinquantamila euro, stando al "risarcimento" in questione. Mike Tyson, durante la chiacchierata con il rapper americano Fat Joe, ha raccontato una tragedia che ha visto coinvolta la sua vicina di casa.

Il motivo? La tigre del Bengala che teneva in casa come animale domestico l'ha attaccata strappandole un braccio. L'ex pugile ha "chiarito" la vicenda: "Non è scappata di casa, non è andata così. Qualcuno ha scavalcato il recinto dove era la tigre e ha iniziato a giocarci. La tigre non conosceva la ragazza, è stato un brutto incidente. Ma è lei che è saltata dentro la proprietà in cui si trovava la tigre... quando ho visto quello era successo le ho comunque dato 250 mila dollari, qualunque cosa fosse... non puoi credere a quello che possono fare con la carne umana, non ne avevo idea".

Poi l'aggiunta: "Ero un pazzo allora, non c'è modo di domare certi animali al 100%, non succederà mai. Ti uccidono per caso, non vogliono nemmeno farlo, succede per caso. Sono troppo forti, specialmente quando giochi duro con loro. L'idea di averne una? Ero in prigione a parlare con un amico da cui ho comprato un'auto. Il padre aveva tigri e leoni, un paio di mesi dopo sono tornato a casa e mi regalò un cucciolo..."

