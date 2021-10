SE SIMEONE GIOCASSE SEMPRE CONTRO SARRI SAREBBE VAN BASTEN! DOPO LA TRIPLETTA CON LA FIORENTINA CHE COSTO’ IL TITOLO AL NAPOLI NEL 2018, IL CHOLITO SEGNA 4 GOL E IL VERONA SPAZZA VIA LA LAZIO, ALLA SECONDA SCONFITTA IN 3 PARTITE (TRA BOLOGNA E VERONA HA PRESO 7 GOL) – FIORENTINA OK, GASP, RAGGIUNTO DALL’UDINESE AL MINUTO 94, ROSICA: “LA MIA ESPULSIONE? È ORA CHE GLI ARBITRI VENGANO IN TV A METTERCI LA FACCIA. QUESTI SIGNORI RAPPRESENTANO UN PROBLEMA..."

Notte fonda per la Lazio di Maurizio Sarri, che lascia il Bentegodi di Verona con una pesante sconfitta per 4-1. Scatenata la squadra di Tudor nel primo tempo con due reti di Simeone, una bellissima con un destro a giro da fuori. Nella ripresa i biancocelesti riaprono subito il match grazie a Immobile, servito in profondità da Milinkovic-Savic.

L'Hellas però continua a fare la sua gara, soffre per qualche minuto ma poi Caprari trova l'ennesimo spunto vincente del suo pomeriggio e mette Simeone a tu per tu con Reina, che non fallisce e lo fulmina con il destro. Il Cholito non si ferma e segna anche il quarto gol del suo pomeriggio al 90' che chiude definitivamente la gara: incornata vincente su cross di Faraoni e primo poker in Serie A per lui. Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per la squadra di Sarri, che adesso si ritrova al settimo posto in classifica con 14 punti. Il Verona invece sale a 11 punti.

E’ finita male, col pareggio di Beto al 94’ e l’espulsione arrivata praticamente in contemporanea. A Gian Piero Gasperini è andata di traverso la domenica. Dopo essere uscito a testa alta dall’Old Trafford nonostante la rimonta da 0-2 a 3-2 dello United, al Gewiss è arrivato il secondo pareggio in 5 partite di campionato dopo quello con il Bologna, a fronte di due sconfitte (Fiorentina e Milan) e una sola la vittoria, il 2-1 sul Sassuolo. Ed è proprio dall’espulsione che il tecnico dell’Atalanta prende spunto per aprire un’interessante polemica.

“Non ho capito perché mi hanno ammonito (prima del secondo giallo, ndr.). Non ho detto nulla, non ci sono state azioni contestate, nessuno si è mai lamentato durante tutto l’incontro - ha detto ai microfoni di Sky - . Questi signori rappresentano un problema. Poi non ci mettono mai la faccia e la loro parola vale più di quella di chiunque altro. La smettano di essere sempre sulla difensiva, facciano i professionisti come noi. Non ha senso che la situazione sia questa, e non parlo del risultato. Vengano a spiegarci le loro decisioni. Dite che ci stanno provando? No, non accadrà, perché verrebbero a galla tutti i problemi...”.

