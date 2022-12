SEMBRA TALCO MA NON È (E NEMMENO FARINA). LO RICONOSCETE CON IL NASO TUTTO ZOZZO? - È STATO MOLLATO DALLA MOGLIE DOPO 24 GIORNI DI MATRIMONIO, IL MOTIVO? È SPARITO PER 48 ORE DOPO AVER DETTO ALLA SIGNORA CHE SAREBBE ANDATO A VEDERE LA PARTITA DEI MONDIALI CON I SUOI AMICI E QUANDO È TORNATO A CASA LA DONNA, COME SPESSO CAPITA IN QUESTE SITUAZIONI, NON HA CREDUTO ALLE SUE SCUSE… - DI CHI SI TRATTA?

Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Immaginate la scena: cara, esco a comprare le sigarette… ci vediamo tra poco. E poi quel poco diventa un tempo indefinito, l'anticamera della rottura. Tra l'ex calciatore 40enne, Adriano, e la moglie Micaela Mesquita (di 15 anni più giovane) è andata più o meno così: lui che sfodera un sorriso ingannevole e dice alla consorte che andrà a casa di amici a vedere la partita del Brasile contro la Svizzera; lei che gli crede, gli dà un bacio amorevole e gli dice "vai pure… caro", ignara di quel che sarebbe accaduto.

Per due giorni l'ex attaccante del Brasile sparisce nel nulla. È tornato a Vila Cruzeiro, la favela di Penha dov'è cresciuto nella zona a nord di Rio de Janeiro. Cosa abbia fatto in quelle 48 ore di buio totale è un mistero: una foto lo ritrae sorridente accanto a un gruppo di persone che indossano la maglia della Seleçao, il resto è un buco nero. E quando rientra a casa scoppia la lite con la consorte.

Si scusa, spiega, tranquillizza, rassicura… non basta. Micaela è una furia, non vuol sentire ragioni. Finisce malissimo: il matrimonio va in pezzi dopo appena 24 giorni. La luna di miele fa presto a diventare di fiele e la festa privata che avrebbero dovuto organizzare per festeggiare il "fatidico sì" (momento condiviso anche sui social) va in malora.

Non c'è rappacificazione che tenga. Non c'è possibilità che dopo la bufera spunti il sereno. Adriano viene mollato e, a riprova di ciò, la ex consorte cancella dai social foto, messaggi, storie, qualsiasi cosa gli ricordi la breve relazione con Adriano. Le passerà e torneranno insieme oppure la 25 enne parrucchiera che aveva stregato il suo cuore sarà solo l'ennesima storia durata lo spazio di una promessa? Chissà…

La vita sentimentale dell'ex calciatore almeno finora è stata abbastanza movimentata, inquieta. A febbraio scorso fece scalpore il suo rapporto con una giovane studentessa di Medicina: la bionda Ceu Oliveira aveva la metà dei suoi anni. Un flirt e via, abbassando ancora un po' l'età media delle sue conquiste: l'ex imperatore del calcio internazionale si accompagnò alla 18enne Bia Miranda. Mora, occhi scuri, fisico perfetto l'esatto contrario della bionda dal corpo mozzafiato con la quale era stato insieme fino a pochi mesi prima.

Poi è arrivata Micaela, gli era sembrata quella giusta. E quando lei gli ha chiesto "perché alla partita di pallone non porti anche me" è crollato il castello di buone intenzioni e illusioni. "Sono ancora sposata – ha dichiarato la donna ai media brasiliani -, aspetto di parlare con mio marito per decidere se annullare il matrimonio, cosa ne faremo della nostra vita".

