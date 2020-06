18 giu 2020 18:51

SERBO VOSTRO – BUFERA PER LE IMMAGINI DELLA FESTA DI NOLE DJOKOVIC IN OCCASIONE DELL'ADRIA TOUR: IL NUMERO 1 DEL MONDO SI È SCATENATO CON THIEM E ZVEREV IN UNA DISCOTECA DI BELGRADO. PRIMA IL LIMBO ROCK CON LA MOGLIE JELENA, POI LA VERSIONE DISCO DI ‘BELLA CIAO’ SENZA ALCUN DISTANZIAMENTO - IL SERBO SAREBBE VENUTO A CONTATTO CON IL CESTISTA JANKOVIC, POSITIVO (ASINTOMATICO) AL COVID – VIDEO