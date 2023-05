SERVONO OTTOMANI PER TENERE A BADA ZANIOLO IN TURCHIA! - DOPO IL FLIRT CON L'ATTRICE BURCU OZBEK, L'EX TALENTINO GIALLOROSSO AVREBBE UNA NUOVA FIAMMA: SI TRATTA DELLA CANTANTE E STAR DEL PROGRAMMA "SURVIVOR", ALEYNA KALAYCIOGLU - I DUE SONO STATI BECCATI INSIEME DAI MEDIA TURCHI E CI SAREBBE UN INDIZIO SOCIAL CHE CONFERMEREBBE LA LORO LIAISON…

Da www.golssip.it

NICOLO ZANIOLO

Nicolò Zaniolo continua a fa parlare di sé, anche dopo il suo arrivo in Turchia a gennaio, per i fatti dentro e fuori dal campo. L'ex calciatore della Roma, espulso nei giorni scorsi per un brutto intervento in campo su un avversario, è finito nuovamente al centro di una vicenda di gossip.

Dopo il flirt con l'attrice Burcu Ozberk, questa volta Zaniolo sarebbe stato beccato dai media turchi insieme ad Aleyna Kalaycioglu, stella di Survivor. A confermare l'indiscrezione un indizio social: la Kalaycioglu è seguita da Gaspare Galasso, il miglior amico dell'ex calciatore della Roma e dell'Inter.

ARTICOLI CORRELATI

ZANIOLO aleyna kalaycioglu. 10 aleyna kalaycioglu. 1 aleyna kalaycioglu. 2 aleyna kalaycioglu. 3 aleyna kalaycioglu. 11 aleyna kalaycioglu. 4 aleyna kalaycioglu. 6 aleyna kalaycioglu. 5 zaniolo mourinho aleyna kalaycioglu. 7 aleyna kalaycioglu. 8 aleyna kalaycioglu. 9 zaniolo in nazionale 1 zaniolo in nazionale 2 zaniolo parco della cecchina