LA SETTIMANA DA SOGNO DEL TENNIS AZZURRO: DOPO LA FINALE DI SINNER A MIAMI, IL TRIONFO DI SONEGO A CAGLIARI. A MONTECARLO L’ITALIA ARRIVA CON NUMERI RECORD. NEL TORNEO CHE APRE LA STAGIONE DELLA TERRA ROSSA IN CAMPO NOVE AZZURRI: MAI SUCCESSO PRIMA...

Da repubblica.it

LORENZO SONEGO

Va a finire che ci stanno abituando troppo bene, i tennisti italiani. Ogni settimana un azzurro in finale, e qualche volta si vince e qualche volta no: Jannik Sinner si gioca il Masters 1000 a Miami con qualche rimpianto, e poi il tempo di tornare in Europa per aprire la stagione della terra rossa, in Italia a Cagliari, ed ecco il trionfo di Lorenzo Sonego. Una benedizione per il movimento della racchetta: il torinese rimonta Laslo Djere, il serbo campione in carica (aveva vinto nel 2020) che aveva anche sconfitto Lorenzo Musetti nei quarti e si impone al terzo set: 2-6, 7-6, 6-4.

LORENZO SONEGO

Per Sonego la settimana sarda sarà indimenticabile, essendo riuscito a fare doppietta: oltre al titolo in singolare sabato aveva vinto anche quello del doppio insieme all'altro torinese (e classe '95 come lui) Andrea Vavassori.

sinner battuto in finale sonego