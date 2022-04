LA SFIDA DEGLI ULTIMI SOGNI - IN NAPOLI-ROMA NESSUNO PUÒ SBAGLIARE: GLI AZZURRI PER LO SCUDETTO, I GIALLOROSSI PER NON MOLLARE IL TRENO CHAMPIONS, VISTO CHE LA JUVE NON INCANTA - SPALLETTI: “MOURINHO MI RICORDA MIO FRATELLO, APPREZZO LA CAPACITÀ DI FARTI ARRIVARE CIÒ CHE PENSA. LUI ARRIVA QUANDO DEVE DIRE QUALCOSA” - DA UNA PARTE OSIMHEN, MERTENS, INSIGNE E LOZANO INSIEME, DALL’ALTRA ABRAHAM E ZANIOLO, LA COPPIA CHE HA SCHIANTATO IL (NON IRRESISTIBILE) BODO… - IL VIDEO DELLO "SPECIAL ONE" CHE RENDE OMAGGIO A MARADONA

L’omaggio a Diego Armando Maradona ?? pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

Luca Valdiserri per il “Corriere della Sera”

luciano spalletti e jose mourinho 6

All'andata è finita 0-0, ma l'impressione è che stavolta il pareggio sia il risultato meno probabile. Per Napoli e Roma è quasi una finale. I partenopei devono vincere per tenere il passo di Milan e Inter nella volata per lo scudetto.

I giallorossi, dopo il pareggio della Juve contro il Bologna, possono risalire a -3 dai bianconeri (che hanno però il vantaggio dello scontro diretto) e puntare il quarto posto, l'ultimo che promuove alla Champions.

luciano spalletti e jose mourinho 7

Stanca per l'impegno di giovedì sera in Conference League o rinvigorita dal 4-0 rifilato al Bodo? Luciano Spalletti ritrova la Roma - 211 panchine, 125 vittorie, 47 pareggi e 37 sconfitte, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana - e si pone il quesito.

Il suo Napoli deve rincorrere Inter e Milan, ma il tecnico di Certaldo vuole che la sua squadra rimanga concentrata solo su se stessa: «Non dobbiamo spendere energie nelle partite altrui. Potevamo provare a non perdere quella precedente (contro la Fiorentina; ndr ), ma ormai è andata e questo riduce le nostre possibilità. Le intenzioni però non cambiano: vincere la partita qualsiasi sia l’avversario».

luciano spalletti e jose mourinho 4

Necessario non perdere altri punti al Maradona, dove sono già arrivate 5 sconfitte (più quella in Coppa Italia contro la Fiorentina e quelle in Europa League contro Spartak Mosca e Barça).

Spalletti trova un avversario che in campionato ha messo insieme 11 risultati utili consecutivi (7 vittorie e 4 pareggi). E soprattutto rivede José Mourinho, che contro di lui non ha mai perso. Cinque confronti: tre vittorie per lo Special One e due pareggi.

luciano spalletti e jose mourinho 3

Quattro gli incroci nella stagione 2008-2009: Supercoppa Italiana, Inter-Roma 8-7 ai rigori; campionato, Roma-Inter 0-4 e Inter-Roma 3-3; Coppa Italia, Inter-Roma 2-1. Pesa anche lo 0-0 di questa stagione. Il 24 ottobre il Napoli si presentò all'Olimpico con 8 vittorie nelle prime 8 giornate ma la Roma gli portò via i primi punti stagionali.

luciano spalletti e jose mourinho 1

Mou ha detto che avrebbe preferito che anche il Napoli fosse ancora in corsa nelle Coppe europee, questione di fatica. Spalletti ha tirato fuori la famiglia per descrivere l'avversario: «Di Mourinho apprezzo la capacità di farti arrivare ciò che pensa. Lui arriva quando deve dire qualcosa, mi ricorda mio fratello Marcello. Tutti scrivono che non l'ho mai battuto ed è vero. Per far bene contro di lui devi battere la leggenda. La partita è un'insidia sia per noi che per loro. Vincerà la squadra che avrà la percezione del pericolo e sarà più pronta nei comportamenti da tenere. Non si vince dicendo "forza, dai, andiamo!", ma facendo ciò che si deve fare contro un avversario forte».

luciano spalletti e jose mourinho 2

Proprio perché bisogna vincere, probabile che schieri insieme Osimhen, Mertens, Insigne e Lozano. Mou dovrebbe riproporre Abraham e Zaniolo, la coppia che ha schiantato il Bodo. Poco il turnover. È vero che il sogno è vincere la Conference League e alzare un trofeo che a Roma manca dal 24 maggio 2008 (Coppa Italia, allenatore Spalletti) ma c'è ancora una chance per mettere pressione alla Juventus.

luciano spalletti e jose mourinho 5