26 ott 2024 18:24

SI INFIAMMA LA VIGILIA DI INTER-JUVE! THIAGO MOTTA GIOCA A NASCONDINO: "LA SQUADRA NERAZZURRA E IL NAPOLI SONO LE FAVORITE PER LO SCUDETTO” – LA REPLICA DI SIMONE INZAGHI: "TANTE SQUADRE HANNO INVESTITO TANTISSIMO PER COLMARE IL GAP...". E LA JUVE DI MOTTA È UNA DI QUELLE A CUI SI RIFERISCE IL TECNICO NERAZZURRO – L’APPELLO DI CARESSA: “NON FATECI VEDERE UNO ZERO A ZERO, RISCHIAMOCELA ANCHE UN PO’. E’ UNA PARTITA CHE VA IN TUTTO IL MONDO…”