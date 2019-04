SIAMO UNA NAZIONALE FORTISSIMI – ZILIANI: "DELIRARE PER UN 6-0 AL LIECHTENSTEIN È DA PAZZI. SAREBBE IL CASO CHE I MEDIA ORMAI RIDOTTI A ISTITUTO LUCE, SI DESSERO UNA CALMATA. SEMBRA CHE L'ITALIA DI BEARZOT CAMPIONE IN SPAGNA NELL'82 FOSSE POCA COSA RISPETTO ALLA CORAZZATA DEL MANCIO. VERRATTI, POLITANO E KEAN NON SONO MALE, CERTO, MA FIDATEVI: TARDELLI, BRUNO CONTI E PAOLO ROSSI ERANO UN' ALTRA COSA (E IL GIORNALISMO ANCHE)"

Paolo Ziliani per “il Fatto quotidiano”

mancini italia finlandia

La Gazzetta dello Sport: "Bell' Italia. Festa Quaglia". Il Corriere dello Sport: "Gioco, gol, divertimento. Tutto Quaglia". Tuttosport: "L' Italia Quaglia. E Kean vola". L' originalità magari latita un po', ma l' entusiasmo che traboccava dai titoli a tutta pagina dei quotidiani sportivi di casa nostra all' indomani di Italia-Liechtenstein 6-0, match di qualificazione all' Europeo 2020 giocato sei giorni fa, era a dir poco incontenibile.

kean 4

A leggere le pagelle di Sensi e Spinazzola, Verratti e Politano, Quagliarella e Kean, per non parlare della pagella del c.t. Mancini, il dubbio era che l' Italia di Bearzot campione in Spagna nell' 82 fosse un discreto undici, sì, ma poca cosa rispetto alla corazzata dell' ammiraglio Mancio; per non parlare dell' Italia di Lippi dominatrice a Berlino, una bagnarola in confronto a questa Super Italia.

"Siamo una squadra fortissimi", direbbe Checco Zalone; e come sempre l' importante è che la gente abbocchi. Se poi un giorno ci ritroveremo ancora una volta col sedere a terra condannati a guardare il mondiale (o l' europeo) in tv dopo essere stati sbattuti fuori dalla prima Svezia capitata a tiro, ci sarà tempo per togliersi le fette di prosciutto e aprire gli occhi. E però diciamolo: delirare per un 6-0 al Liechtenstein è da pazzi. E sarebbe il caso che i media made in Italy, ormai ridotti a Istituto Luce, si dessero una calmata.

mancini

Per chi non lo sapesse, il Liechtenstein occupa il 184° posto nel ranking mondiale Fifa preceduto da nazioni come St. Vincent, Guyana, Bermuda, Ciad, Cambogia, Figi, Papua Nuova Guinea e ci fermiamo qui per amor di patria.

Ancora: il Liechtenstein è l' unico paese europeo a non avere un campionato. Poiché il piccolo Principato conta su soli 7 club, il Liechtenstein ha chiesto ospitalità alla Svizzera per permettere alle sue 7 squadre di disputare un torneo vero: e tolto il Vaduz, che milita in serie B, per trovare gli altri 6 club occorre munirsi di lanternino (per scovare il minuscolo Triesenberg, ad esempio, bisogna chiedere un giorno di permesso). Il solo trofeo che il Liechtenstein mette in palio è la Coppa del Liechtenstein: alla quale ogni club partecipa con la prima, la seconda, la terza e la quarta squadra, quella degli allievi. La vince sempre il Vaduz.

kean italia finlandia 1

Dice: okay, ma un 6-0 è pur sempre un 6-0, l' Italia di (S)Ventura non sarebbe mai riuscita in un' impresa tanto titanica. E in un certo senso è vero. L' Italia di (S)Ventura incontrò infatti il Liechtenstein l' 11 giugno 2017 nel rovinoso girone di qualificazione mondiale: e allo stadio Friuli spezzò le reni al Principato battendolo solo 5-0, anche se in 11 contro 11 e non con l' uomo in più come capitato a Mancini (espulsione di Kaufmann al 45').

PAOLO ZILIANI

Dice ancora: okay, ma il Liechtenstein di oggi è certamente più forte di quello annichilito dall' Italia di (S)Ventura. E invece, checchè ne dica l' Istituto Luce, parliamo della stessa Armata Brancaleone se è vero che 9 giocatori schierati a Parma martedì scorso (Wolfinger, Goppel, Polverino, Hasler, Salanovic, Malin, M. Buchel, Hofer, Sele e Meier) erano in campo anche nel giugno 2017, a Udine, contro i Ventura-boys. Morale della favola: non fidatevi dei piazzisti di panna montata un tanto al chilo. Verratti, Politano e Kean non sono male, certo, ma fidatevi: Tardelli, Bruno Conti e Paolo Rossi erano un' altra cosa (e il giornalismo anche).

kean Roberto Mancini Mancini Oriali VIALLI MANCINI Mancini Oriali mornati mancini foto mezzelani gmt69 mornati mancini foto mezzelani gmt70