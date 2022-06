SILVIO, HAI FATTO LA BALDORIA? BERLUSCONI DOPO LA NOTTE DI FESTA PER IL MONZA ANNULLA IL VOLO ALL'ALBA (UFFICIALMENTE PER PROBLEMI TECNICI AL SUO AEREO) E DISERTA IL VERTICE PPE A ROTTERDAM - IL CAV AVREBBE DOVUTO PARLARE IN MATTINATA PER FARE IL PUNTO SULLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE E CHIARIRE LE SUE PAROLE SULL'UCRAINA E PUTIN – MA IERI SILVIO E’ STATO SINO ALL’UNA DI NOTTE CON MARTA FASCINA, ADRIANO GALLIANI E LICIA RONZULLI A MONZA A FARE CASINO…

BERLUSCONI FESTA MONZA

Galeotto è stato l’amore per il suo Monza, e la festa di ieri sera per la promozione in serie A della squadra di calcio brianzola di cui è proprietario: Silvio Berlusconi aveva prima rinviato la partenza a questa mattina per Rotterdam, poi ha dovuto annullare il volo all’alba, ufficialmente per problemi tecnici al suo aereo. Il presidente di Forza Italia ha dovuto dare forfait al vertice del Ppe a Rotterdam. Salta uno degli appuntamenti più attesi, il ritorno dell’ex premier alla kermesse della sua grande famiglia europea che vive un momento di impasse, stretta fra liberali e sovranisti, ma che continua a rappresentare la componente più grande all’interno dell’Europarlamento.

Berlusconi avrebbe dovuto parlare all’Ahoy alle 11, facendo anche il punto sulla situazione internazionale e ribadendo la collocazione atlantista del Ppe, dopo le controverse parole sulla pace – l’invito rivolto all’Ue a far sì che l’Ucraina “accogliesse” le domande di Putin – che erano state oggetto di polemiche e successive rettifiche. Fra i temi del suo intervento poi saltato, la necessità di una difesa comune europea. Ieri l’ex presidente del Ppe Joseph Daul ha invitato il Cavaliere a porsi lui come mediatore fra Usa, Ue e Putin.

BERLUSCONI FESTA MONZA

A Rotterdam, in serata, sono giunte tra gli altri la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ieri è stato eletto presidente Manfred Weber, capogruppo uscente in Europarlamento, oggi è la volta dei vice, con Antonio Tajani destinato al bis nella carica.

Berlusconi, ieri sera, si è soffermato sino all’una di notte con Marta Fascina, Adriano Galliani e Licia Ronzulli a Monza, per le celebrazioni della promozione del Monza. Con alcuni fuori programma, come l’incontro con il gruppo pop-rap dei Gemelli diversi.

