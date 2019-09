10 set 2019 12:21

SINISA RIPRENDE LA BATTAGLIA IN OSPEDALE - MIHAJLOVIC RICOVERATO AL SANT’ORSOLA DI BOLOGNA PER IL SECONDO CICLO DI CURE CONTRO LA LEUCEMIA – I MEDICI RASSICURANO: “LE SUE CONDIZIONI SONO MOLTO BUONE” – IL TECNICO SERBO NON POTRÀ DUNQUE ESSERE IN PANCHINA, PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTO CAMPIONATO, DOMENICA A BRESCIA…