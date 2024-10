SINNER C'HA IL CAGOTTO! L'AZZURRO SALTA PARIGI-BERCY A CAUSA DI UN VIRUS INTESTINALE - JANNIK CHIUDERÀ L'ANNO DA NUMERO AL MONDO E NON HA BISOGNO DEI PUNTI DEL TORNEO FRANCESE, MEGLIO NON RISCHIARE E PREPARARSI AL MEGLIO PER LE FINALS DI TORINO E LA COPPA DAVIS DI MALAGA…

Da corrieredellosport.it

Jannik Sinner non disputerà Parigi - Bercy a causa di un virus intestinale. La notizia è stata resa nota pochi minuti prima di mezzogiorno dagli organizzatori. Sinner, a questo punto, termina la stagione dei tornei e tornerà in campo per la Coppa Davis e le Finals Atp di Torino. Ad annunciarlo, con un video, lo stesso Sinner sui profili social del torneo parigino. Al suo posto Arthur Cazaux è stato ripescato come lucky loser.

Sinner salta Parigi-Bercy, il motivo

La buona notizia è che non ci sono motivi seri fisici dietro la scelta di Sinner: considerando che sicuramente chiuderà l'anno da numero al mondo e non ha quindi bisogno dei punti del torneo francese, meglio non rischiare e prepararsi al meglio per Torino (Finals) e Malaga (Coppa Davis).

