13 ott 2024 14:20

SINNER, CHE BOTTINO! COL TRIONFO A SHANGHAI IL NUMERO UNO AL MONDO SI METTE IN TASCA OLTRE UN MILIONE DI DOLLARI (CAMBIO ALLA MANO, PARLIAMO DI CIRCA 1.262.220 EURO). UNA CIFRA PAZZESCA CHE SI AGGIUNGE AI PREMI GUADAGNATI DA JANNIK IN QUESTA STAGIONE DA BEN 10.785.393 DI EURO TOTALI, IN ATTESA DELLE ALTRE COMPETIZIONI E DEL TORNEO IN ARABIA SAUDITA (A OGNI GIOCATORE, PER LA SOLA PARTECIPAZIONE, ANDRÀ UN MILIONE E MEZZO DI EURO MENTRE IL VINCITORE SE NE PORTERÀ A CASA ADDIRITTURA 6)