SINNER È LA DELUSIONE PIU' GRANDE DEL TENNIS 2022! IL QUOTIDIANO SPORTIVO FRANCESE "L’EQUIPE" BOCCIA L’AZZURRO: “ERA NEI TOP TEN, E ORA È 15ESIMO. DOVEVA ESPLODERE, INVECE HA CAMBIATO COACH ED È RISTAGNATO RISPETTO ALLE SUE AMBIZIONI. IL SUO GIOCO MOZZAFIATO A VOLTE HA PECCATO PER MANCANZA DI VARIETÀ O AUDACIA. NEI SUOI TRE QUARTI DI FINALE DEL GRANDE SLAM, NON È MAI STATO IN GRADO DI SUPERARE IL TURNO" (ANCHE SE LE PARTITE CONTRO DJOKOVIC E ALCARAZ SONO STATE TRA LE PIU’ AVVINCENTI DELLA STAGIONE)

Sinner ha iniziato la stagione tra i primi 10 del Ranking Atp ma poi è scivolato fino al 15° posto.

Scrive l’Equipe: Jannik Sinner ha solo 21 anni ed è al 15esimo posto del ranking. È fantastico. Ma aveva iniziato l’anno nella top ten ed considerato il giovane che tutto poteva vincere. Così precoce, così potente, così forte mentalmente. Invece l’anno è passato, con un cambio di allenatore e l’addio a Ricardo Piatti, e tutto è relativamente ristagnato rispetto alle sue ambizioni. Certo sembra un passaggio fisiologico per adattarsi alle nuove esigenze senza dimenticare che Sinner non è stato risparmiato da alcuni difetti fisici.

Ma dopo i suoi quattro titoli nel 2021, Sinner ha vinto un solo torneo: a Umago. A volte è venuto meno in momenti chiave in partite importanti. Il suo gioco mozzafiato a volte ha peccato per mancanza di varietà o audacia. Nei suoi tre quarti di finale del Grande Slam, non è mai stato in grado di superare il turno. Svogliato contro Stefanos Tsitsipas a Melbourne, senza soluzioni contro Novak Djokovic a Wimbledon nonostante fosse in vantaggio di due set, e infine travolto da Carlos Alcaraz agli US Open in un match monumentale.

