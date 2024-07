SINNER È UNA GALLINA DALLE UOVA D’ORO: ECCO PERCHE' SKY HA FATTO UN AFFARONE A MOLLARE IL CALCIO PER PUNTARE SUL TENNIS - NEL 2023-24 DAZN HA SPESO QUASI 900 MILIONI DI EURO PER I DIRITTI SERIE A CON SOLO 80 PARTITE DI CALCIO CHE HANNO SUPERATO 1 MILIONE DI AUDIENCE. SKY ITALIA SPENDE 12 MILIONI DI EURO ALL’ANNO PER IL TENNIS CON 15 MATCH ATTORNO A 1 MILIONE – LO SCONTRO, RIVELATO DA DAGOSPIA, TRA WIMBLEDON E SKY ITALIA PER LA FINALE DI PAOLINI…

A inizio 2023 il gruppo Sky, a livello europeo, aveva già siglato l’intesa con Atp e Wta per acquisire in esclusiva i diritti tv di tutte le partite di tennis maschile (Atp) e femminile (Wta) per cinque anni dal 2024 al 2028. L’accordo venne poi ufficializzato solo a fine novembre 2023.

Ma, ripetiamo, il prezzo di quei diritti venne fissato a inizio 2023, quando il nostro Jannik Sinner non aveva ancora mai raggiunto la semifinale di Wimbledon (lo farà nell’estate 2023), non aveva ancora mai vinto un Masters 1000 (accadrà a Toronto sempre nell’estate 2023), non era ancora mai andato in finale alle Nitto Atp Finals di Torino (novembre 2023), non era stato ancora fondamentale nella vittoria dell’Italia in Coppa Davis, non aveva ancora vinto il suo primo Slam

Sky Italia, secondo stime di ItaliaOggi, spende circa 12 milioni di euro all’anno in diritti tv sul tennis (…) rispetto al campionato tricolore pallonaro che invece, complessivamente, costa in diritti 900 milioni di euro all’anno. Una serie A che su Dazn, nella stagione 2023-2024, ha avuto solo tre partite con una audience superiore ai due milioni di telespettatori. Il tennis, invece, nonostante costi 75 volte meno del calcio, è già in grado di produrre su Sky ascolti attorno al milione di audience per 10-15 volte all’anno…

Sulla finale di Wimbledon c’è stato un piccolo screzio diplomatico tra Wimbledon e Sky Italia. Wimbledon, infatti, aveva chiesto a Sky di rispettare la clausola di “best effort”, ovvero di ritrasmissione in chiaro per eventi di rilevanza nazionale, proponendo di mandare la finale della Paolini anche su Tv8. Al rifiuto di Sky, che non ha obblighi Agcom per questo genere di eventi e che nella sua nuova strategia molto orientata al tennis vuole invece premiare solo gli abbonati (su Tv8 il match è stato trasmesso in differita) allora Wimbledon, pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro, ha attivato il suo canale YouTube proponendo live e in chiaro la finale in Italia. I picchi sono stati attorno ai 60mila contatti. Sky Italia non ha inteso commentare l’accaduto

