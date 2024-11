SINNER È UNA MACCHINA DA SOLDI! JANNIK HA RAGGIUNTO QUOTA 32 MILIONI DI EURO DI INCASSI. E DI QUESTI, POCO PIÙ DI 16 MILIONI IN EURO, SONO ARRIVATI QUEST’ANNO. IL NUMERO 1 DEL MONDO È GIA’ NELLA TOP TEN DEI SUPER RICCHI PER PREMI E SPONSOR. SOLO NOVE TENNISTI NELLA STORIA HANNO INCASSATO PIÙ DI LUI – UN ULTERIORE SPINTA ALLA POPOLARITA’ PUO’ ARRIVARE DALL’IMITAZIONE DI GIOVANNI VERNIA AL “GIALAPPASHOW - IL COMMENTO DI SINNER: “L’HO VISTA, CARINA, DAI” – VIDEO

Carlo Annovazzi per "la Repubblica"

Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, Andy Murray, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Pete Sampras, Stan Wawrinka, Carlos Alcaraz. E ora Jannik Sinner. È questa la classifica assoluta dei guadagni sul campo di tennis. I dati, ufficiali, sono dell’Atp. E con la vittoria di Torino Sinner è entrato nella top ten, scavalcando Stefanos Tsitsipas.

Le cifre colpiscono e affondano, come uno dei dritti lungolinea di Jannik che hanno infiammato la Inalpi Arena di Torino: Nole è al momento a 185.065.269 di dollari (175 milioni in euro), Rafa, che chiuderà la carriera in settimana a Malaga, si fermerà a 134.946.100 (128 milioni di euro). Sinner ha raggiunto quota 33.989.584 (32 milioni di euro). E di questi, 16.914.035, poco più di sedici milioni in euro, sono arrivati quest’anno.

Nella classifica dei tennisti in attività ora è al numero cinque, dietro Djokovic, Zverev, Medvedev, Alcaraz. Un divertissement: a Torino è stato in campo sei ore e cinquantuno minuti, ha portato a casa 4 milioni e 600 mila euro, siamo a 671.532 euro l’ora, non male.

Re sul campo. E re anche nei guadagni. Una macchina da tennis e anche di incassi.

E non potrebbe essere altrimenti perché le due cose nello sport vanno sempre di pari passo. In più ci sono tutte le sponsorizzazioni — nulla di ufficiale, una cifra tra i settanta e ottanta milioni — tante, forse anche troppe, tali comunque da meritarsi la parodia di Giovanni Vernia al GialappaShow. «Ho visto l’imitazione, che dire, carino, dai» è stato il commento del campione. «Gli ho detto che forse fa troppe pubblicità ma poi mi hanno spiegato conti alla mano che da numero uno, quanto a sponsor e spot, rientra nella media di Federer e Nadal» ha detto nei giorni scorsi il presidente della Federtennis e padel Angelo Binaghi.

Ma perché piace così tanto?

«Perché vince, chiaro, questa è la prima condizione» spiega Vincenzo Russo, professore di psicologia dei consumi e neuromarketing alla Iulm di Milano. Ma poi ci sono altri aspetti. «Il primo è che è molto giovane e che i giovani in lui si identificano. Un modello anche perché ha dato stabilità temporale ai suoi successi, ottenuti in tempi brevi. Il secondo è che ha un volto pulito. Unisce sobrietà, autenticità e semplicità, i trend che in questo momento vanno per la maggiore». Il rischio di sovraesposizione potrebbe esserci «ma fa parte del gioco. E l’imitazione può essere un’ulteriore spinta alla popolarità».

Dominate le Finals, non è ancora tempo di riposo. Sinner è già con la testa a Malaga, c’è la Coppa Davis da conservare, prima tappa verso la gloria giovedì contro l’Argentina.

