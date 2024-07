A SINNER È PASSATA LA TONSILLITE – DOPO AVER DATO FORFAIT ALLE OLIMPIADI, IL TENNISTA STA PER RAGGIUNGERE MONTREAL, DOVE SI GIOCHERA' IL SESTO MASTERS 1000 DELL'ANNO – E I MALPENSANTI RUMOREGGIANO: C'E' CHI PENSA CHE ABBIA SCHIVATO LE OLIMPIADI PER PREPARARSI SUL CEMENTO NORDAMERICANO IN VISTA DEGLI US OPEN…

Estratto dell'articolo di Marco Calabresi per www.corriere.it

jannik sinner

Si riparte, in direzione Canada. Jannik Sinner, messo da parte il forfait per il torneo olimpico a causa della tonsillite, è pronto a tornare in campo. Il numero 1 del mondo sta per raggiungere Montreal, sede del sesto Masters 1000 dell'anno, dove la prossima settimana inizierà la stagione sul cemento nordamericano che porterà allo US Open di fine agosto.

Sinner, lo scorso anno, proprio in Canada vinse il suo primo titolo 1000 della carriera, in finale contro l'australiano Alex De Minaur […] Darren Cahill, uno dei due allenatori di Sinner, ha documentato la partenza per il Canada con una story sul suo profilo Instagram.

Darren Cahill l allenatore di jannik sinner in partenza per il canada

Sinner, a Montreal, non troverà sicuramente Novak Djokovic, in corsa per la medaglia a Parigi e che non raggiungerà il Canada. Se ne riparlerà, in caso, a Cincinnati, dall'11 al 19 agosto, nel torneo che precederà di una settimana l'avvio dello US Open. E altre rinunce potrebbero arrivare nei prossimi giorni, a seconda dell'andamento del torneo olimpico.

