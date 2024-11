SINNER È UN SCHIACCIASASSI: LIQUIDA MEDVEDEV IN DUE SET E CHIUDE IN TESTA IL GIRONE. TAYLOR FRITZ AL SECONDO POSTO, IL RUSSO ESCE DI SCENA DALLE FINALS – IN ATTESA CHE IL TAS SI PRONUNCI, IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS BINAGHI INTERVIENE SUL CASO DOPING CHE HA COINVOLTO L’AZZURRO: A PARTE QUALCHE IMBECILLE, LA GENTE IN TUTTO IL MONDO CAPISCE COSA È SUCCESSO, SINNER È UNO DEGLI ATLETI PIÙ PULITI E ONESTI NELLO SPORT MONDIALE”

In semifinale c'era già ancora prima di scendere in campo grazie alla gentile concessione di De Minaur che aveva strappato un set a Fritz, contro Medvedev si è limitato a chiudere da campione, battendolo in due set 6-3 6-4 e piazzandosi in testa al girone intitolato a Ilie Nastase, invitato a lanciare la monetina per il sorteggio. Fuori Daniil, dunque, e avanti Taylor che torna in semifinale dopo due anni.

In una lunga intervista ad Ap il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, difende a spada tratta Jannik Sinner. In attesa che il Tas si pronunci in merito al "caso doping" che riguarda Jannik, Binaghi va giù duro e difende a spada tratta il talento del tennis azzurro nonché numero uno al mondo: "A parte qualche imbecille, la gente in tutto il mondo capisce cosa è successo". Le parole di Binaghi a The Associated Press, rilasciate in occasione delle Nitto Atp Finals, hanno avuto ampia eco anche negli Stati Uniti dove Sinner diventa ogniu giorno più popolare: "Non importa che tipo di decisione venga presa, non c'è dubbio che Sinner sia uno degli atleti più puliti e onesti nello sport mondiale".

