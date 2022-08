UNA SITUAZIONE POCO “AMICHEVOLE” - LA PARTITA TRA JUVE E ATLETICO MADRID IN PROGRAMMA DOMANI SERA A TEL AVIV È A RISCHIO SOSPENSIONE A CAUSA DELL’ESCALATION MILITARE NELLA STRISCIA DI GAZA - IL LEADER POLITICO DELL’ORGANIZZAZIONE ISLAMICA ZIAD NAHALEH: "TEL AVIV E TUTTE LE ALTRE CITTÀ ISRAELIANE SONO NEL MIRINO” – IL CORSPORT: "LE DUE SQUADRE STANNO STUDIANDO IL MODO PER GIOCARE: L'IPOTESI DI DISPUTARE IL MATCH A TORINO, A PORTE CHIUSE..."

attacco missilistico israeliano a gaza 8

Da www.gazzetta.it

È a rischio lo svolgimento a Tel Aviv dell’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid in programma domani sera nella città israeliana, sotto minaccia di un attacco nelle ultime ore dopo l'escalation militare tra Israele e i jihadisti della Striscia di Gaza. In particolare la partenza della Juventus è prevista per le 15 dallo scalo torinese di Caselle: inevitabilmente una decisione arriverà a breve.

champions league manchester united vs atletico madrid 3

DALLA SPAGNA

Secondo quanto riferisce As, è già arrivata la decisione dell'Atletico di non partire: il ritrovo dei Colchoneros era previsto alle 11.30 per il decollo alle 12.30, che però è saltato. Saranno gli annunci ufficiali a chiarire se provvisoriamente o definitivamente. Resta per entrambi i club la necessità di un ultimo test prima dell'inizio dei rispettivi campionati: al vaglio tutti gli scenari, dalla possibilità di un cambio di sede per Juve-Atletico a quella di cercare una diversa avversaria per chiudere il precampionato.

FOTOMONTAGGIO DEL TRIDENTE JUVENTINO CHIESA VLAHOVIC DI MARIA

L'ESCALATION

Sono di questi giorni gli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza che hanno portato all'uccisione di almeno dieci persone (oltre a 55 feriti), tra cui il comandante del settore nord della Jihad islamica Tayasir Jabari. È seguito in risposta un lancio di 70-80 razzi dalla Striscia verso il centro del paese nella serata di ieri: non ci sarebbero state vittime. Nell'alzare a 100 il numero dei razzi lanciati, il leader politico dell’organizzazione islamica Ziad Nahaleh ha aggiunto che "Tel Aviv e tutte le altre città israeliane sono nel mirino".

attacco missilistico israeliano a gaza 4

Da qui l'allarme per domani sera. "La questione è al vaglio di tutte le parti in causa - aveva spiegato Dani Benaim, amministratore delegato della società Comtech che organizza il match - Al momento non ci sono cambiamenti". Ma in questi casi tutto può cambiare rapidamente.

attacco missilistico israeliano a gaza 7 attacco missilistico israeliano a gaza 5 tayseer al jabari 1