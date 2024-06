SKY PIGLIATUTTO: LA CHAMPIONS LEAGUE NON SI VEDRÀ PIÙ IN CHIARO – LA PAY TV NON CONDIVIDERÀ PIÙ LE GARE DELLA COMPETIZIONE EUROPEA CON LE ALTRE TELEVISIONI: NESSUNA PARTITA (NEMMENO QUELLE DELLE ITALIANE) ANDRÀ IN CHIARO, NEMMENO SU TV8 – L’OBIETTIVO È CAPITALIZZARE AL MASSIMO IL MAXI-INVESTIMENTO SUI DIRITTI IN ESCLUSIVA PER IL TRIENNIO 2024-2027. L’UNICA CONCORRENZA SARÀ AMAZON, CHE SI È AGGIUDICATA LA MIGLIORE PARTITA DEL MERCOLEDÌ…

La Champions League più ricca di sempre si presta ad essere monopolizzata da Sky Italia. Che gioca d’anticipo, avendo speso miliardi per accaparrarsi i diritti televisivi di Champions, Europa e Conference League. A quanto risulta le gare continentali non saranno condivise con altri broadcaster.

Soprattutto, […] le gare delle italiane in Champions saranno trasmesse solo su piattaforma Sky o su Now. Nessuna delle partite che vedrà impegnate le squadre italiana […] andrà quindi in chiaro, nemmeno su Tv8 rete “ammiraglia” della media company di casa Comcast, che in questi ultimi anni ha ospitato spesso partite di Europa League in chiaro.

[…] L’indiscrezione arriva dal Sole 24 Ore a firma di Andrea Biondi, che segnala come il gruppo di casa Comcast sia intenzionato a non dare sublicenze e accordi con altre emittenti sul calcio europeo. Ritiene evidentemente di poter aumentare gli introiti e gli abbonamenti monopolizzando la trasmissione delle partite in diretta. Il tutto blindando i diritti che ha acquisito per il 2024-27 in esclusiva.

[…] «Cosa, quest'ultima, impossibile per il triennio che si è appena concluso e che, al momento dell'assegnazione, era stato condizionato dalla decisione dell'Antitrust italiana che aveva imposto a Sky un blocco preventivo di tre anni nell'acquisizione di esclusiva per il web, a seguito dell'acquisto, poi nei fatti neanche avvenuto, della piattaforma tecnologia R2 utilizzata dall'allora Mediaset Premium per le proprie trasmissioni», ricorda il Sole 24 Ore.

[…] Cifre ufficiali non ne sono mai state date, ma le indiscrezioni circolate nel 2023, anno di assegnazione, «segnalavano un esborso sui 660 milioni per i diritti televisivi di Champions League (185 partite su 203 a stagione), Europa League e Conference League per il prossimo ciclo triennale dal 2024 al 2027», aggiunge il quotidiano di Confindustria.

[…] Dall'estate niente più Champions visibile su Mediaset che ha terminato a giugno le sue tre stagioni (come da diritti acquisiti dalla Uefa) fatte di una partita a settimana in chiaro su Canale 5 e offerta completa su Infinity. Nelle tre competizioni europee – con Europa League e Conference League fino a giugno condivise anche con Dazn – Sky avrà solo la concorrenza di Amazon che per la sua Prime Video si è aggiudicata la migliore partita del mercoledì di Champions League.

[…] Dai diritti delle tre competizioni europee in esclusiva Sky è partita per affrontare l'asta per i diritti della Serie A (la formula per i prossimi cinque anni è rimasta poi la stessa: tre partite a settimana per Sky con tutto il massimo campionato trasmesso da Dazn). E su questo asset ora scommette al punto da non prevedere accordi per la cessione dei diritti per la trasmissione in chiaro, come accaduto in passato con Mediaset.