Chi ben comincia è a metà dell’opera. Sofia Goggia lo sa bene, è lei la regina del primo supergigante della stagione. Vince a St.Moritz tra meteo ballerino - cielo coperto e leggera nevicata - e pista impegnativa sull’austriaca Cornelia Huetter e Lara Gut Behrami, terza davanti a Mikaela Shiffrin, quarta. La Goggia centra il successo numero 23 e raggiunge Federica Brignone, oggi quinta e delusa, nella classifica delle italiane più vincenti di sempre.

[...] Sofia la butta sull’ironia e analizza la gara: "Mi sono dovuta reinventare. Mi sento un po’ sorpresa perché non ho avuto sensazioni buonissime. Ho fatto tanto lavoro in gigante, è la base per la tecnica. Ero curiosa di provare, era ora di iniziare con la velocità dopo tutti i rinvii che abbiamo subito.

La concorrenza anche in discesa è agguerrita e ci sarà da fare un’attenta analisi con i tecnici. La rivalità con la Brignone? Questa la chiamo "moina", noi siamo due sciatrici molto diverse, e questo tiene vivo il movimento dello sci. Quindi ben venga!". L’ultimo superG vinto dalla campionessa bergamasca risaliva al dicembre ’21 in Val d’Isère, poi gli infortuni e il recupero pieno arrivato già all’inizio di questa stagione con le ottime prestazioni mostrate in gigante. Una vittoria voluta e meritata.

Le nostre punte di diamante non deludono: inseguono altri record spingendosi una con l’altra anche se la Brignone non ama il paragone. E non nasconde l’amarezza per un errore che le ha tolto il podio: "Sono arrabbiata, potevo puntare al secondo posto ma mi sono giocata la velocità nell’ultimo pezzo. Le 23 vittorie mie e di Sofia? A me frega poco, io sto pensando solo a me stessa. Adesso voglio fare la mia prestazione migliore". Settima Marta Bassino: «Non mi sono sentita sciate benissimo, era difficile fare velocità. Ma porto a casa anche cose positive. Riguarderò la gara a video».

