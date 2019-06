SOGNANDO DILETTA – SARA’ UN’ESTATE DI LOTTA PER CONQUISTARE IL CUORE DELLA LEOTTA: OGGI LA CONDUTTRICE HA RICEVUTO UN MAZZO DI ROSE ROSSE ACCOMPAGNATO DA UN BIGLIETTINO FIRMATO M.B.: CHI E’ IL MISTERIOSO CORTEGGIATORE? MARCO BORRIELLO O MARIO BALOTELLI – INTANTO LA MADRE DI DILETTA SMENTISCE LA RELAZIONE TRA LA FIGLIA E MONTE: “TUTTO INVENTATO, NON SI SOGNEREBBE MAI”

Da www.corrieredellosport.it

diletta leotta

Questa mattina la conduttrice di DAZN ha ricevuto una piacevole sorpresa. Un fascio di rose rosse accompagnato da un bigliettino firmato M.B. Chi si nasconde dietro? Tra gli indiziati ci sono due famosi calciatori che al momento risultano essere single: Marco Borriello e Mario Balotelli. Sarà forse stato uno dei due?

LEOTTA

Da www.ilfattoquotidiano.it

Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Il gossip, nato qualche settimana fa per via dei quelli che gli utenti social avevano considerato “indizi” (la voce di un uomo in un video di lei che sembrava essere quella dell’ex tronista di Uomini e Donne, per esempio), è stato smentito.

diletta leotta

Da chi? Dalla madre della stessa Diletta: “Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia (Salemi, la ex fidanzata di Monte, ndr), persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie”, ha scritto Ofelia Castorina.

diletta leotta

“La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia – si legge ancora nel commento a un post – Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità. Commentando la cosa, anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla. Così, la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva. La storia è talmente meschina che non vale nemmeno la pena parlarne. Tra qualche giorno non se ne parlerà più”, ha scritto fra i commenti”. Insomma, niente gossip dell’estate. Quello che sarebbe certo, secondo Dagospia, è che la relazione tra la Leotta e il dirigente Sky Matteo Mammì è giunta al capolinea.

diletta leotta soiree diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta 5 diletta leotta 6 diletta leotta venezia DILETTA LEOTTA E L IMPERMEABILE TRASPARENTE diletta leotta diletta leotta dazn diletta leotta DILETTA LEOTTA DILETTA LEOTTA leotta DILETTA LEOTTA diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta elodie diletta leotta belen leotta leotta elodie didy diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta didy diletta leotta elodie 4 2 diletta leotta victoria cabello diletta leotta diletta leotta mancini leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta a saint tropez diletta leotta 1 diletta leotta 2 diletta leotta 3 diletta leotta 4 diletta leotta piscina diletta leotta piscina diletta leotta a saint tropez diletta leotta diletta leotta con la madre