COME CAMBIA IL CAMPIONATO: 5 CAMBI A PARTITA, E SE SI DOVESSE FERMARE DI NUOVO TUTTO, SCUDETTO E RETROCESSIONI DECISI SOLO SE INEVITABILI PER ARITMETICA. LA CLASSIFICA FINALE, FONDAMENTALE PER LA QUALIFICAZIONE ALLE COPPE EUROPEE, SAREBBE CALCOLATA CON UN ALGORITMO: LA MEDIA PUNTI MOLTIPLICATA PER LE GARE RIMANENTI IN CASA E TRASFERTA - LITE SULLE QUARANTENE E DIBATTITO SUL PUBBLICO ALLO STADIO