SOLO PRONIPOTE DEL DUCE O TALENTO VERO? ROMANO MUSSOLINI FIRMA CON LA LAZIO IL SUO PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA. ACCORDO FINO AL 2024 - CLASSE 2003, IL GIOVANE ESTERNO DESTRO QUEST’ANNO HA TOTALIZZATO 6 PRESENZE CON LA PRIMAVERA - IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE LAZIALE MAURO BIANCHESSI: "NON È ANCORA PRONTO MA PUÒ USCIRE UN GIOCATORE VERO. IL COGNOME? NON INFLUISCE, IN CAMPO VA CHI MERITA"

Da fanpage.it

romano mussolini

Romano Floriani Mussolini ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista e lo ha fatto con la Lazio. Il pronipote del Duce, Benito Mussolini, si è legato fino al 2024 con la società biancoceleste e dopo essersi guadagnato sempre più spazio nella Primavera capitolina ora sogna a occhi aperti. Quando ha esordito in questa stagione con i capitolini ha attirato l'attenzione dei media per il suo cognome, visto che il terzo figlio di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini.

Su Instagram il classe 2003 ha commentato così il lieto evento: "Ripensando da dove ho iniziato sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la SS Lazio, e passare altri tre anni con questa maglia". Romano Floriani Mussolini gioca come esterno destro e fa parte della scuderia P&P Sport Management di Federico Pastorello, ma viene seguito da Andrea Pastorello e Maurizio Tonicchi.

romano mussolini

Il giovane esterno destro è entrato a far parte del settore giovanile della Lazio da piccolo e ad inizio anno sono arrivate le prime apparizioni in Primavera come coronamento di un percorso partito da molto lontano. Romano Mussolini ha totalizzato 6 presenze in questa stagione con un assist a referto: oggi è arrivato il primo contratto da professionista.

Nelle scorse settimane ai microfoni di Sky aveva parlato il responsabile del settore giovanile laziale Mauro Bianchessi sul ragazzo e le sue qualità: "Si è guadagnato i galloni prima con l'Under 17 e poi con l'Under 18, secondo me non è ancora pronto ma ha ancora margini di crescita e può uscire un giocatore vero". In merito al suo cognome, sempre Bianchessi ha dichiarato: "Per me il cognome non influisce, in campo va chi merita. È un bravo ragazzo, faceva parte già del gruppo prima che arrivassi io. È molto bravo a scuola, dimostra grande intelligenza".

claudio lotito foto mezzelani gmt025