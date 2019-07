SONIA O SON DESTO? LA MOGLIE DI BONOLIS, SONIA BRUGANELLI, SI SCAGLIA CONTRO ZAZZARONI ACCUSATO DA MIHAJLOVIC DI AVER ROVINATO UN'AMICIZIA DI 20 ANNI PER VENDERE 200 COPIE IN PIÙ. IL DIRETTORE DEL CORRIERE DELLO SPORT SI E’ SCUSATO CON SINISA: “SI’, HO FATTO IL GIORNALISTA E NON L’AMICO…” - LA CHIOSA DI SONIA SU INSTAGRAM: "SI, HAI FATTO SCHIFO"…

"Sì, fai schifo". Sonia Bruganelli, senza giri di parole, su Instagram si scaglia contro Ivan Zazzaroni, il giudice di Ballando con le stelle ma soprattutto il direttore del Corriere dello Sport. Il giornalista si è di fatto scusato con Sinisa Mihajlovic per aver anticipato sul quotidiano la notizia della leucemia che ha colpito il tecnico del Bologna.

È stato lo stesso allenatore serbo, in conferenza stampa sabato pomeriggio, a confermare l'indiscrezione sulla sua salute criticando Zazzaroni, senza mai citarlo, per "aver rovinato un'amicizia di 20 anni per vendere 200 copie in più".

Parole pesanti a cui il direttore non ha potuto che replicare, sui social: "Mi pento per la prima volta di aver fatto il giornalista e non l'amico che avrebbe dovuto attendere un'altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare". E la moglie di Paolo Bonolis ha infierito, etichettandolo con la parola più dura: schifo.

