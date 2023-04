SOPRA LA PANCA… SI CAMPA BENE! - "L'EQUIPE" HA STILATO LA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI PIÙ PAGATI DEI TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI (MA CON UN LIMITE DI 3 TECNICI PER CAMPIONATO) - IN CIMA ALLA "TOP 12" C'È DIEGO PABLO SIMEONE, CHE ALL'ATLETICO MADRID GUADAGNA 34 MILIONI DI EURO, SEGUITO DA PEP GUARDIOLA AL CITY (22,4 MILIONI) E KLOPP (17,8 MILIONI) - IL PRIMO TRA GLI ITALIANI È MAX ALLEGRI (QUINTO CON 12,8)

Estratto dell’articolo di Mattia Chiusano per www.repubblica.it

[…] L’Èquipe […] ha messo in fila dodici allenatori secondo il criterio dell’ingaggio lordo e dei tre per campionato, quindi tre dall’Inghilterra, dalla Spagna, dall’Italia e dalla Germania: scelta che esclude per esempio Antonio Conte (ex Tottenham), Mikel Arteta (Arsenal) e Erik ten Hag (Manchester United) forti di ingaggi più alti di due allenatori della Bundesliga su tre. Per non parlare dell’allenatore in uscita del PSG, Christophe Galtier, che viaggia sui 665.000 euro al mese. Per spoilerare il finale, in testa alla Top 12 si troverà Diego Pablo Simeone.

[…] il Barcellona che per tornare a dominare la Liga si è affidato a Xavi Hernández, ma con un ingaggio “limitato”: 3,8 milioni di euro, tre volte meno di Ancelotti, per capire. A risalire, ecco il duo della Bundesliga, Niko Kovac del Wolfsburg (4 milioni) e Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, numero 10 con 5 milioni l’anno. Un deciso salto in avanti, e si arriva a José Mourinho, 9,2 milioni alla Roma.

Nel secondo blocco del ranking dilaga l’Italia (che però non apparirà tra i magnifici 4). Simone Inzaghi in crisi vanta un super stipendio all’Inter da 10 milioni l’anno, solo uno in meno rispetto a Carlo Ancelotti (11 al Real) che ha vinto quattro Champions nell’arco di venti anni, […] per non parlare dei campionati in cinque nazioni. […] Quel che Bayern e Thomas Tuchel hanno appena concluso, fissando a 12 milioni di euro (sempre fonte L’Èquipe) un ingaggio che vale più del doppio del secondo allenatore più pagato in Bundesliga. Ecco arrivare infine il tecnico più pagato d’Italia: Massimiliano Allegri, 12,8 milioni alla Juventus, numero 5 della classifica […].

L’ultimo quartetto si apre con una beffa, quella di Graham Potter appena silurato dal Chelsea […]. Un disastro finanziario, che corrisponde a un investimento di 13,5 milioni di stipendio per 5 stagioni varato a settembre: un contratto più alto, appunto, di quello di Tuchel che a Stamford Bridge ha portato una Champions.

Niente a che vedere con la “medaglia di bronzo” della classifica, Jürgen Klopp, che si è conquistato i suoi 17,8 milioni con una Champions e una Premier, anche se la stagione sta andando decisamente male e insieme a un ciclo potrebbe finire anche un regno che dura dal 2015. Più brillanti le prospettive della “medaglia d’argento”, che risponde al nome di Pep Guardiola e guadagna al Manchester City 22,4 milioni (1.87 al mese). […]

34 milioni di euro, di cui 2,83 al mese, sono l’asticella alzata da Diego Pablo Simeone nel calcio contemporaneo. […]il suo rapporto con l’Atletico Madrid dura dal 2011, arricchito da due Liga vinte, due Europa League e due finali di Champions[…]