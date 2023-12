SOPRA LA PANCA, IL PISCHELLO CAMPA - COS'HANNO IN COMUNE GLI ALLENATORI SIMONE INZAGHI, MIKEL ARTETA, XABI ALONSO E MICHEL? NON HANNO ANCORA COMPIUTO 50 ANNI - L'EX CENTROCAMPISTA DI LIVERPOOL E REAL MADRID STA DOMINANDO LA BUNDESLIGA CON IL SUO BAYER LEVERKUSEN - L'ALLENATORE DEL GIRONA INVECE È PRIMO NELLA LIGA DAVANTI A REAL MADRID, BARCELLONA E ATLETICO MADRID, CON UNA SQUADRA INFERIORE RISPETTO ALLE AVVERSARIE…

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il "Corriere della Sera"

simone inzaghi 2

[…]Hanno quarant’anni, le idee chiare e una gran voglia di vincere. Di prendersi la scena, per dare uno scossone anche generazionale, superando i maestri, come è naturale e giusto che sia. Rappresentano […] la nouvelle vague delle panchine europee. Parlare di rivoluzione è eccessivo, […] ma una cosa è certa: Simone Inzaghi, Mikel Arteta, Xabi Alonso e Miguel Ángel Sánchez Muñoz detto Michel sono oggi i volti-copertina del nuovo corso. In testa ai rispettivi campionati con Inter, Arsenal, Bayer Leverkusen e Girona […]

mikel arteta 5

Anche perché sanno bene che per lasciare davvero il segno serve solo e soltanto vincere. E nessuno di loro, fin qui, ha mai vinto un campionato. In serie A, la corsa dei nerazzurri sembra irresistibile. Solo il «vecchio» Max Allegri riesce a tenere il passo: un suggestivo duello fra filosofie calcistiche. Lo scenario che si profila è quello di una corsa a due, ma la sensazione è che i nerazzurri abbiano qualcosa in più.

E gran parte del merito, in questo senso, è proprio del Demone di Piacenza, […] oggi anche lui è una garanzia: miglior attacco, miglior difesa, ma anche l’abilità tutta sua di azzeccare sistematicamente il piano partita. Inzaghi oggi è un valore aggiunto dell’Inter. Al pari di Lautaro, Thuram, Calhanoglu. Non sfuggirà che anche lui però rappresenta un’eccezione nel poker della nouvelle vague: gli altri tre sono spagnoli. […]

xabi alonso 2

In Premier, dove fra i quarantenni rampanti c’è ovviamente il nostro De Zerbi col Brighton, l’uomo del momento è Mikel Arteta. Il suo percorso quinquennale con i Gunners è uno spot per la programmazione: due ottavi posti, un quinto, un secondo. Il suo calcio trae ispirazione da quello di Guardiola ed è riassunto in una frase manifesto: «Non voglio giocatori che si nascondono».

michel 5

Come Arteta, anche Xabi Alonso è stato un centrocampista dalla grande visione di gioco. E […] Oggi Xabi Alonso sta dominando la Bundesliga col suo Bayer Leverkusen, un laboratorio di gioco e risultati, unica squadra imbattuta nei campionati dell’Europa che conta. Idee e carisma: in molti lo considerano l’erede naturale di Carlo Ancelotti. Il suo sogno è vincere Bundes ed Europa League per sfatare il tabù del «Neverkusen» e della sua bacheca semivuota.

Vuotissima è invece quella del Girona, la vera sorpresa del calcio europeo, in vetta al campionato davanti a Real, Barcellona e Atletico. La mente è quella di Pere Guardiola, fratello di Pep, presidente del cda del club che ha sede in una delle roccaforti dell’indipendentismo catalano. La ricetta è tanto semplice quanto efficace: niente spese folli, acquisti mirati e un allenatore funzionale, Michel, che sta sbalordendo tutti con una macchina perfetta da 41 gol in 17 partite. […]

