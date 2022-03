18 mar 2022 14:47

SORTEGGIONE CHAMPIONS LEAGUE! IL REAL CARLO PESCA I CAMPIONI D’EUROPA DEL CHELSEA- CITY-ATLETICO E’ GUARDIOLA VS SIMEONE E LA SFIDA TRA DUE FILOSOFIE DI CALCIO – IL BAYERN SUL VELLUTO CONTRO IL VILLARREAL, IL LIVERPOOL PESCA IL BENFICA -I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI IN SEMIFINALE – IN EUROPA LEAGUE, NEI QUARTI C'E' LIPSIA-ATALANTA - LE ALTRE GARE: EINTRACHT-BARCELLONA, WEST HAM-LIONE E BRAGA-RANGERS. SE LA DEA PASSASSE IL TURNO, IN SEMIFINALE TROVEREBBE LA VINCENTE DELLA SFIDA TRA PORTOGHESI E SCOZZESI...