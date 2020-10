SPADAFORA CHI? IL CONI DÀ MANDATO A MALAGÒ DI TRATTARE DIRETTAMENTE CON CONTE, SALTANDO A PIÈ PARI IL MINISTRO DELLO SPORT - C'È STATA UNA CONFERENCE CALL TRA MEGALÒ, CONTE, GUALTIERI E SPADAFORA, DEFINITA DAL PRIMO ''UN FORMIDABILE MINESTRONE, IN CUI MI SONO SENTITO ANCHE IN DIFFICOLTÀ. ERANO RAPPRESENTATI INTERESSI COMPLETAMENTE DIVERSI UNO DALL'ALTRO, E PREGO CHE IL 24 NOVEMBRE…''

SPORT: CONSIGLIO CONI, MANDATO A MALAGO' E GIUNTA DI INTERLOQUIRE CON PREMIER PER SOLUZIONE RAPIDA

(Adnkronos) - Il Consiglio Nazionale del CONI "dà mandato al Presidente e alla Giunta Nazionale di interloquire con il presidente del Consiglio per trovare una raèida soluzione che rispetti la storia e la tradizione dell'Ente e di tutte le realtà che lo caratterizzano sulla base delle proposte precedentemente avanzate". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, dopo aver preso atto dell'impossibilità politica e tecnica dell'utilizzo dello strumento della legge delega per riformare lo Sport italiano.

"Resta ferma l'intenzione del CONI, ente pubblico non economico, soggetto al controllo della Corte dei Conti, anche per evitare che un giorno i suoi rappresentanti, con particolare riguardo agli organi decisionali, debbano essere chiamati a rispondere di atti contrari all'interesse dell'ente, si riserva sin da ora di verificare in tutte le sedi i propri diritti maturati e maturandi che sono, o possono essere, messi a rischio da atti e determinazioni non conformi alle leggi e alle sentenze dello Stato Italiano che nel corso degli anni si sono susseguite, non soltanto da un punto di vista normativo ma anche patrimoniale". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, dopo aver preso atto dell'impossibilità politica e tecnica dell'utilizzo dello strumento della legge delega per riformare lo Sport italiano.

MALAGÒ, CALL SPORT CON CONTE FORMIDABILE MINESTRONE

(ANSA) - "È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà": così il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo aver partecipato "a una call sullo sport con il premier Conte, i ministri dell'Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. Ringrazio dell'invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall'altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo".

La conference call tra il premier Conte e alcuni rappresentanti del mondo dello sport si è conclusa pochi minuti fa. "Quando ti ritrovi al tavolo Gandini (presidente della Lega Basket e del Comitato 4.0, ndr) in rappresentanza di tutte le Leghe, ha proseguito Malagò, non capisco cosa possa avere a che fare con noi, è emersa una polemica serena ma forte. È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà", ha proseguito Malagò riferendo al Consiglio nazionale del Coni in corso. Tra i presenti alla call con Conte, Malagò ha citato anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, il coordinatore degli Enti di promozione sportiva, Damiano Lembo e ha detto che le "convocazioni sono state fatte da Spadafora".