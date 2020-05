SPADAFORA VUOLE LA DIRETTA GOL DI SERIE A IN CHIARO COME IN GERMANIA: COSA DIRANNO SKY E LA LEGA CALCIO? - MALAGO’ STA CON IL MINISTRO: "L’ESEMPIO TEDESCO O SI SEGUE PER INTERO O NON SI SEGUE. SULLA RIPRESA MOLTI PUNTI INTERROGATIVI E UNA SITUAZIONE NON CHIARA CON I CALCIATORI. DA FAZIO IL CAPO DELLO SPORT ITALIANO RIVELA CHE CHIEDERÀ DI SPOSTARE I MONDIALI DI SCI ALPINO DI CORTINA DA FEBBRAIO 2021 A MARZO 2022 - VIDEO

“In Germania hanno sistemato tutte le cose, hanno fatto l’accordo con i broadcaster, hanno fatto l’accordo con i calciatori, addirittura hanno coinvolto la loro Serie B e la loro Lega Pro, mentre da noi ci sono ancora molti punti interrogativi e una situazione non chiara, per dire poco, con la categoria dei calciatori”.

Giovanni Malagò, ospite di Fazio su Rai2, commenta così l’attuale situazione del calcio, per cui si augura comunque la ripresa. “Il ministro Spadafora ha parlato della volontà, del desiderio di trasmettere, come sta succedendo in Germania, una diretta gol delle partite in chiaro per consentire agli italiani di avere meno rischi di assembramenti. La mia opinione è che è in realtà il ministro ha detto questo in modo chirurgico, perché si parla tanto del modello tedesco, della Bundesliga che ha ricominciato ed è giusto prendere come riferimento, ma non puoi prendere solo un pezzetto, va preso per intero. A fatica la barca del calcio italiano sta partendo, dobbiamo essere consci della complessità della situazione”.

Malagò fa poi una rivelazione importante sui prossimi mondiali di sci a Cortina. “Domani il presidente della Federazione italiana sport invernali Flavio Roda porterà all’esecutivo della Federazione internazionale la volontà di spostare i Mondiali di sci alpino di Cortina da febbraio 2021 a marzo 2022. Io condivido appieno e anche il ministro Spadafora è stato informato. Se a ottobre o novembre ci sarà un problema, il Mondiale non si potrà fare nel 2021. Nel 2022 ci saranno le Olimpiadi invernali a Pechino, dunque si dovrebbero fare prima i Giochi e poi i Mondiali di Cortina”.

Un altro passo avanti verso la ripartenza. Con una battuta però si può aggiungere: in chiaro. Vincenzo Spadafora interviene al Tg3 e parla di due date per la ripresa del campionato, quelle del 13 e del 20 giugno (con match probabilmente la sera, alle 18.30 e alle 21, viste le temperature estive), confermando che giovedì si svolgerà il previsto vertice con Figc e Lega per decidere “se e quando ripartire”. Ma la novità è il ritorno alla carica sul tema della possibilità di una trasmissione delle partite che possa almeno in parte arrivare a tutti.

“Facciamo riferimento al momento tedesco, dove con Sky è stata prevista la diretta gol per tutti con il diritto dell’abbonamento a vedere naturalmente tutta la partita. Potremmo pensarci anche in Italia e nello stesso provvedimento della riapertura del campionato si potrebbe fare riferimento a questa possibilità”. E’ una vecchia, si fa per dire, insomma dei tempi dell’inizio dell’emergenza coronavirus, idea di Spadafora. Il ministro dello sport propose a marzo la diretta in chiaro del turno che comprendeva Juve-Inter scontrandosi però con Sky e Lega, che respinsero l’idea che avrebbe violato la legge Melandri. Ora Spadafora prova a trovare una terza via.

Intanto il ministro dello Sport ha detto di aver ricevuto, in anticipo di un giorno rispetto ai tempi previsti, il protocollo per la ripresa delle partite preparato da Federcalcio e Lega di serie A. “Molto simile – ha detto Spadafora – a quello per la ripresa degli allenamenti”. Che è già stato approvato dal Comitato tecnico-scientifico. Non c’è quindi una richiesta di cambiare la norma sulla quarantena automatica in caso di un singolo caso di positività di un calciatore o di un membro dello staff. La speranza è che nei prossimi giorni, anche valutando la curva dei contagi, si possa mettere in discussione le due settimane di isolamento minimo attualmente previste. Per il resto, vengono confermati test sierologici e tamponi come da protocollo della Federazione Medico-Sportiva.

Spadafora ha parlato anche di una svolta imminente per il professionismo femminile che entrerà nella legge delega. “Non è un campionato dimenticato quello delle donne”, ha detto il ministro citando il lavoro del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e dell’azzurra Sara Gama, che rappresenta le calciatrici in Consiglio federale.

