SPAGNA DISA-MORATA – I TIFOSI DELLA “ROJA” VOGLIONO LA TESTA DEL CENTRAVANTI DELLA JUVE FISCHIATISSIMO A SIVIGLIA. IL CT LUIS ENRIQUE LO DIFENDE, MA LA VERITÀ È CHE NON HA ANCORA DECISO COSA FARE PER LA PARTITA CROCEVIA DI SABATO CON LA POLONIA. UNA SOLUZIONE SAREBBE… - INTANTO ALLEGRI, DA SEMPRE UNO DEI SUOI ESTIMATORI, HA CONVINTO LA JUVENTUS A INVESTIRE ALTRI 10 MILIONI PER IL RINNOVO DEL PRESTITO...

Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

MORATA

I fischi a Morata dividono la Spagna. Da una parte chi dice che prendersela con un giocatore della propria squadra peggiora solo le cose e che nella storia della Roja non era mai avvenuto, dall'altra chi sostiene che la critica è un diritto e soprattutto che lo juventino va panchinato al più presto.

Su una cosa sono tutti d'accordo: la Spagna, così com' è, non va. Il deludente pareggio con la Svezia non ha fatto altro che smascherare i molti difetti di una squadra sperimentale - non c'è neppure un giocatore del Real, mai successo - e arrivata a questo Europeo nel caos e con troppe incognite. Il talento c'è, ma senza elementi di esperienza la gestione delle partite si complica maledettamente, specie quando gli avversari si chiudono a riccio.

morata juve lazio

L'altra sera nell'incandescente Siviglia si è visto chiaramente: senza un centravanti che sappia concretizzare l'enorme possesso palla non si va lontano. Morata ha sbagliato molto, troppo. E ora la stragrande maggioranza degli spagnoli vuole la sua testa. Il c.t. Luis Enrique lo difende, ma la verità è che non ha ancora deciso cosa fare per la partita crocevia di sabato con la Polonia. Bocciarlo seguendo gli umori del Paese? Oppure tirare dritto e continuare a dargli fiducia, come fa Allegri che è da sempre uno dei suoi estimatori e che infatti ha convinto la Juventus a investire altri 10 milioni per il rinnovo del prestito? Una soluzione sarebbe schierarlo in coppia con Moreno, idolo della folla che vede nel suo volto da guitto l'uomo della salvezza.

morata

Se con quella faccia Alvarito sembra uscito da un college privato, il giocatore del Villarreal sulla guancia ha invece una cicatrice che si procurò da bambino con una rete metallica cercando di recuperare un pallone: un dettaglio che ne alimenta l'immagine di giocatore del pueblo . La Spagna è l'unica delle grandi ad aver steccato al debutto. Vero che siamo solo alla prima partita, ma sabato contro Lewandowski non si può più fallire. La Roja è già spalle al muro.

cr7 morata

morata morata morata juve barcellona morata morata MORATA juve barcellona morata matrimonio morata morata e alice alice campello morata juve lazio morata cr7