16 ago 2024 12:50

SPALLETTI HA CAPITO COME RADDRIZZARE LA NAZIONALE? – IL CT CONTINUA IL SUO TOUR TRA I RITIRI DELLE SQUADRE DI SERIE A IN VISTA DELLE CONVOCAZIONI PER LE GARE DELLA NATIONS LEAGUE DI SETTEMBRE - LA STAGIONE DELLA NAZIONALE, DOPO IL TREMENDO FLOP AGLI EUROPEI, RIPARTIRÀ CON IL RADUNO A COVERCIANO IL PRIMO SETTEMBRE, POI IL 6 LA SFIDA CONTRO LA FRANCIA AL PARCO DEI PRINCIPI DI PARIGI E IL 9 LA PARTITA CONTRO ISRAELE A BUDAPEST – ZERO ALIBI, STAVOLTA: SPALLETTI SI GIOCA LA CONFERMA IN PANCHINA…