LA SPINA NEL FIANCO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA A CASINI SI CHIAMA DE LAURENTIIS – AURELIONE SHOW CONTRO L’ALLARGAMENTO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA A 4 SQUADRE - DUE GIORNI FA ‘O PRESIDENTE SI ERA RESO PROTAGONISTA ANCHE DURANTE LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DELLA LEGA PER DISCUTERE DELLE PROPOSTE DI RIFORMA DEL CALCIO E AVEVA MINACCIATO: “USCIAMO DALLA FIGC” - LA LEGA SERIE A HA CHIUSO ANCHE ALLA POSSIBILITÀ DI FONDI INVESTITORI, CONVINTA DI…

Da ilnapolista.it

Ieri, la Lega Serie A ha varato il documento con cui, lunedì prossimo, si presenterà in Consiglio Federale per avanzare le proprie proposte di riforma del calcio italiano. I club insistono per modificare i pesi delle componenti dentro al Consiglio Federale, per aprire al pubblico i dialoghi tra l’arbitro e il Var e per introdurre il “challenge” e il tempo effettivo, scrive il Corriere dello Sport. Sembra invece aver perso piede, almeno per il momento, l’idea di ridurre le squadre da 20 a 18. Il presidente Casini ha spiegato:

«E’ un percorso che richiederebbe tempi lunghi. Noi abbiamo voluto puntare, invece, su ciò che si può risolvere in una settimana o in un mese se il Governo vuole farlo».

Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, ieri ci sarebbe stato “uno dei soliti show” del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Stavolta il patron ha manifestato il suo scarso gradimento verso una Supercoppa allargata a quattro squadre.

“Per chiudere, è stato deciso di portare avanti le trattative sulle prossime edizioni della Supercoppa (in gioco Abu Dhabi, Arabia Saudita e Ungheria), con De Laurentiis protagonista di un altro show dei suoi per manifestare la sua contrarietà all’allargamento a 4 squadre”.

Lo stesso scrive anche Tuttosport.

“De Laurentiis non è entusiasta del possibile passaggio a una Supercoppa con final-four”.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Lega Serie A ha chiuso anche alla possibilità di fondi investitori, convinta di poter resistere senza aiuti esterni.

“E sarebbero state respinte anche le nuove offerte presentate dai fondi, nello specifico Carlyle e Searchlight. La serie A, infatti, resta convinta di poter resistere senza ricorrere ad un sostegno esterno”.

Due giorni fa il presidente De Laurentiis si era reso protagonista anche durante la riunione della commissione della Lega per discutere delle proposte di riforma del calcio. Il Corriere della Sera scriveva che nel corso della riunione il presidente del Napoli aveva rispolverato un suo vecchio cavallo di battaglia: «Usciamo dalla Figc». Una proposta che è emersa durante il dibattito su una questione che si protrae da tempo, ovvero la necessità di vedere aumentare il peso della Serie A, scriveva il quotidiano, cioè il movimento che sostiene il sistema, all’interno del consiglio federale.

