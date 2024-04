SPINGENDO IL RITIRO PIU’ IN LA’ – IL QUASI 38ENNE NADAL INFIAMMA LA "CAJA MAGICA" DI MADRID: IL MAIORCHINO BATTE DE MINAUR IN 2 ORE E 2 MINUTI E VA AL TERZO TURNO. SFIDERÀ L'ARGENTINO PEDRO CACHÍN - "NEGLI ULTIMI 2 ANNI È STATO PROBLEMATICO GIOCARE A TENNIS, ORA DEVO RAGIONARE UN PASSO ALLA VOLTA" – SINNER DOMINA IL DERBY CONTRO SONEGO E ORA TROVA KOTOV - VIDEO

Da brividi l'atmosfera sul centrale della Caja Magica. Il tifo quasi mistico per Nadal "Negli ultimi 2 anni è stato problematico giocare a tennis, ora devo ragionare un passo alla volta" Ogni partita di Rafa è un regalo. Per lui. E per noi#MMOpen pic.twitter.com/Ai5GXM8zww — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) April 27, 2024

Estratti da gazzetta.it

rafa nadal

Una más. Ancora una. Nadal non vuole andarsene da Madrid. Roma può aspettare, il ritiro poi non ne parliamo. E così il quasi 38enne Rafa ha tirato fuori una prestazione vintage impastata in quel suo incredibile mix di forza e cuore e ha disposto di Alex De Minaur in 2 ore e 2 minuti: 7-6 (6), 6-3 l’incredibile risultato.

E allora lunedì per Rafa ci sarà un altro ballo in questa last dance madrilena, contro l’argentino Cachin. Poi si vedrà, l’uscita di Tsitsipas invita a pensieri dolci per accompagnare il gin tonic. Ma piano, calma

(...)