LO SPORT PUÒ SOPRAVVIVERE ALLA PANDEMIA DI COVID-19 SENZA SPETTATORI? 'THE ECONOMIST': IN GRAN BRETAGNA, 'SKY SPORTS' STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ DI SOVRAPPORRE I TIFOSI GENERATI DAL COMPUTER AGLI SPALTI (UNA TECNICA SIMILE È STATA SPERIMENTATA DAI CREATORI DEL FILM "GLADIATOR"). GLI EVENTI A PORTE CHIUSE SONO COMMERCIALMENTE PRATICABILI? I CINQUE MAGGIORI CAMPIONATI DI CALCIO EUROPEI RISCHIANO DI PERDERE 4 MLD €…

Lo sport può sopravvivere alla pandemia di covid-19 senza spettatori? Se lo chiede The Economist. Quando i due principali campionati di calcio della Germania riprenderanno questo fine settimana, il Borussia Dortmund dovrà affrontare Schalke, i loro rivali locali nella regione della Ruhr, senza uno dei loro punti di forza: l’assordante "muro giallo" di 25.000 tifosi di Dortmund, ammassati in una delle più grandi tribune d'Europa. Ma questo sabato i suoni più forti saranno i fischi dell'arbitro e le grida di giocatori e allenatori. Gli spettatori sono tenuti fuori, per arginare la diffusione del covid-19.

Come molte competizioni sportive professionistiche, la Bundesliga è stata bloccata per mesi. Altri organizzatori la terranno d'occhio, per vedere se anche loro potranno riprendere a porte chiuse. Se ci riusciranno, i tifosi che la guardano a casa noteranno una grande differenza. Certo, non tutti gli sport si affidano a una folla chiassosa per un'atmosfera emozionante (si pensi al golf o al biliardo).

Ma il Centre Court di Wimbledon è difficile da immaginare senza un arbitro che scatta per richiedere il silenzio. In Asia orientale, dove i lockdown sono stati allentati prima che in Occidente e le partite si sono già svolte a porte chiuse, gli organizzatori stanno sperimentando dei sostituti per i tifosi. Nel campionato di calcio della Corea del Sud diffondono il baccano della folla. Alle partite di baseball di Taiwan ci sono spettatori di cartone sugli spalti e ha fatto pagare ai tifosi per avere il proprio volto incollato. Il Borussia Mönchengladbach, un'altra squadra della Bundesliga, sta facendo lo stesso, e sta dando il ricavato in beneficenza.

In Gran Bretagna, Sky Sports sta valutando la possibilità di sovrapporre i tifosi generati dal computer agli spalti (una tecnica simile è stata sperimentata dai creatori del film "Gladiator"). Anche senza spettatori dal vivo, la messa in scena di uno sport professionale in mezzo alla pandemia è tutt'altro che priva di rischi. I giocatori delle 36 squadre della Bundesliga vengono testati più volte alla settimana per il coronavirus (dieci, su oltre 1.700 calciatori e staff, erano risultati positivi al 4 maggio). L'allenamento è stato limitato a gruppi di cinque. Altri sport stanno prendendo in considerazione precauzioni più estreme. I cricketers inglesi affrontano settimane di quarantena prima, durante e dopo le sei partite di test di cinque giorni previste per quest'estate contro il Pakistan e l’India.

Gli eventi a porte chiuse saranno commercialmente praticabili? La maggior parte degli sport di punta si basa su tre fonti di reddito: le vendite durante le partite, i diritti di trasmissione e le sponsorizzazioni. Le tribune vuote cancelleranno gli introiti delle partite, senza che i tifosi possano acquistare biglietti, merchandising, pinte di birra o cibo. Per i campionati più grandi questa perdita sarà gestibile; le squadre della Premier League inglese (il campionato di calcio più ricco del mondo) hanno assorbito solo il 14% delle loro entrate nei giorni delle partite della stagione 2017-18, secondo Deloitte, una società di consulenza.

I campionati più piccoli, però, che non hanno un grande pubblico televisivo, avranno difficoltà. I club della Premiership scozzese, ad esempio, si sono affidati alle vendite nei giorni delle partite per il 45% delle loro entrate in quella stagione. Giocare in stadi vuoti allevierà i problemi finanziari più immediati degli sport più importanti, ma le entrate continueranno a diminuire drasticamente. Se non fossero in grado di tornare a giocare presto, i cinque maggiori campionati di calcio europei rischierebbero di perdere 4 miliardi di euro, pari a un quarto delle loro entrate per la stagione 2017-18, secondo Andrea Sartori della KPMG, un'altra società di consulenza; se le partite venissero riprogrammate rapidamente e giocate a porte chiuse, le perdite potrebbero essere più vicine al 5-8%. Per molti sport già con margini sottili, come il rugby, tali perdite potrebbero essere ancora devastanti.

