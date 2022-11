SPREMUTA DI SIMONE - MARCO TRONCHETTI PROVERA SE LA PRENDE CON SIMONE INZAGHI DOPO IL K.O. DELL'INTER CONTRO LA JUVENTUS: "I LIMITI DELLA DIFESA SONO INACCETTABILI, I 16 GOL INCASSATI SONO TROPPI. PRENDIAMO DUE GOL DA RIPARTENZE. DOVEVAMO FARE FALLO IN ENTRAMBI I CASI" - "IN ALTRI TEMPI CINQUE SCONFITTE NON DOVEVI FARLE…" (L'AD DI PIRELLI PARLA NON SOLO DA TIFOSO. IL LEGAME CONTRATTUALE CON L'INTER COME SPONSOR DELLA PIRELLI NON E' TRASCURABILE...)

Marco Tronchetti Provera non ha digerito il KO contro la Juventus.

Ospite a Gr Parlamento dichiara stizzito:

“La sconfitta contro la Juventus fa male perché l’Inter era in ripresa e in fiducia. E in attacco si è anche fatto un buon calcio. La difesa si fa battere troppo, ora la vetta è troppo distante. Il ritardo che c’è ora dal Napoli è importante un distacco così in passato non è mai stato recuperato”.

L’a.d. di Pirelli parla da tifoso certo, ma non è trascurabile anche il legame contrattuale come sponsor.

Ha detto poi:

“I limiti della difesa sono inaccettabili, i 16 gol incassati sono troppi e serve una riflessione seria. In passato era stato un reparto di grande qualità”.

Sembra chiaro come Provera pensi siano più responsabilità del tecnico che del reparto o di singoli elementi della squadra.

Tronchetti Provera, abituato all’era di Moratti, sa che un tempo gli allenatori saltavano per molto meno. Ma data situazione economica dell’Inter, Inzaghi si può dire quasi al sicuro, più che per meriti suoi, per questioni finanziarie. L’esborso che deriverebbe da un suo esonero sarebbe insostenibile per le casse neroazzurre.

Ieri sera Inzaghi ha detto:

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e non dovevamo andare al riposo sullo 0-0. Poi ci siamo un po’ disuniti dopo il primo gol e abbiamo preso il 2-0. Una sconfitta pesante contro una nostra competitor, ma il calcio è così. A volte abbiamo vinto quando non meritavamo e stasera è andata così».

Come spiegare tante sconfitte negli scontri diretti?

«È un dato di fatto che in questi match dobbiamo fare di più, non possiamo non andare in vantaggio nel primo tempo. La mia squadra deve fare di più»

Otto vittorie e cinque sconfitte, cosa manca all’Inter?

«Non dovrebbe succedere andare sotto dopo una partita andata così, abbiamo poi avuto molta fretta e ci siamo disuniti. Dovevamo mantenere la calma. In altri tempi cinque sconfitte non dovevi farle, in match come quelli con Udinese e Roma in altri tempi pareggiavi. In Champions li abbiamo fatti bene questi incontri, in campionato non siamo riusciti ad ottenere continuità»

Bisogna lavorare sul piano tattico o mentale?

«In ambedue le cose. Prendiamo due gol da ripartenze, dove abbiamo lavorato per quattro giorni dopo Monaco, e dovevamo fare fallo in entrambi i così. Non si possono fermare quelle due azioni, bisogna agire meglio con le preventive e magari fare un fallo«

A cosa può puntare l’Inter?

«In questo momento l’Inter deve puntare ad avere più continuità, venivamo da quattro vittorie e questa è una sconfitta che fa male, ma tra due giorni saremo di nuovo in campo e dobbiamo recuperare a livello mentale. Mancano due partite alla sosta e dobbiamo vincerle».