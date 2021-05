SPROFONDO GIALLOROSSO – DOPO IL CEDIMENTO DI SCHIANTO IN CAMPIONATO E A DUE GIORNI DALLA GARA DI RITORNO CON LO UNITED LA ROMA ACCOMPAGNA ALLA PORTA FONSECA E FA SAPERE CHE IL TECNICO LASCERÀ IL CLUB AL TERMINE DELLA STAGIONE (IL SEGRETO DI PULCINELLA) – PER LA PROSSIMA STAGIONE SARRI E’ SEMPRE PIU’ VICINO. MA PRIMA C’E’ LA QUESTIONE DELLA PENALE CON LA JUVE DA RISOLVERE…

Comunicato della As Roma

“A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club.

“Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”.

Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva, ha aggiunto: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni”.

“Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo consapevoli dei diversi elementi positivi che ci ha lasciato e che continueranno ad aiutarci nella nostra crescita, come i tanti giovani di talento che ha incoraggiato e migliorato e i nostri progressi in Europa League in questa stagione. Alla Roma stiamo cercando di costruire un percorso verso il successo e sono sicuro che Paulo abbia svolto il suo ruolo in questo processo”.

Fonseca ha firmato un contratto biennale con i giallorossi nell'estate 2019, subentrando dallo Shakhtar Donetsk, dove ha conquistato Coppa e Campionato in ognuna delle tre stagioni in cui ha guidato il club ucraino.

In precedenza, aveva allenato Pacos Ferreira, Braga e Porto.

“In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo”, ha dichiarato Paulo Fonseca. “Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.

Paulo e il suo staff tecnico continueranno a guidare la Prima Squadra fino alla fine della stagione in corso.

Forzaroma.info

Maurizio Sarri vede la Roma come una bella addormentata che ha solo bisogno di essere svegliata, scrive Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport. I Friedkin approvano, dopo aver acceso i riflettori su profili stranieri. Tiago Pinto ha messo in moto, i lavori sono in corso da settimane (forse mesi). A gennaio, reduce dalla suggestione Allegri, la Roma ha virato decisamente sul Comandante che ha osservato le vicende Juve e un po’ si è interrogato. Una domanda su tutte: se io ero il vero capro espiatorio, eppure ho vinto uno scudetto, non sarebbe il caso di tornare operativo?

L’orgoglio, la passione, la necessità: lui senza panchina non ci può stare, La Roma intriga parecchio perché ha un organico che sembra costruito su misura per il suo 4-3-3. Contano le firme, certo, ma siamo sulla strada. Fali Ramadani, segnalato a Londra fino allo scorso weekend, presto sarà in Italia per incontrare Pinto. Ci sono già stati sondaggi e apprezzamenti profondi.

Primo passaggio, la penale con la Juve: 2,5 milioni che Agnelli dovrà versare entro questo mese, scadenza il 31, per evitare che scatti un rinnovo automatico da 7 milioni netti a stagione a partire dal prossimo luglio. Nessuno vuole che accada, non perché sarebbe impossibile liberarlo ma è preferibile farti trovare senza impegni quando c’è qualcuno – gradito – che bussa alla tua porta. Si ragionerà su una base di 4 milioni a stagione, bonus esclusi, che potrebbero diventare qualcosa in più se Sarri fosse costretto a rinunciare a una parte della penale, sono dettagli.

L’impegno prevederà un biennale con possibile opzione, esattamente come accadde nell’estate 2019 dopo una stretta di mano con la Juve. A Sarri l’attuale organico della Roma piace e non poco, ritiene che ci sia una base (facciamo 70 per cento) da rafforzare con tre o quattro operazioni mirate sul mercato. Forse questa è stata, da sempre, la differenza rispetto a Max Allegri.

Tre difensori centrali giovani (Mancini, Ibanez e Kumbulla) di talento e da inserire in un contesto solido. La chioccia Smalling sarebbe giusta per i tre giovani.

Un portiere servirebbe come l’aria – con tutto il rispetto per Pau Lopez – e Sarri ha una stima particolare per Kepa, riserva al Chelsea. Una stima che oggi non è trattativa, domani chissà. Intanto, in lista vanno tenuti i costosissimi (Musso e Gollini) e quelli meno costosi (Silvestri). A destra con Bruno Peres e Santon in partenza, servirebbe un partner per Karsdorp, la soluzione Hysaj a zero sarebbe un piacevole ritorno al passato. E non va dimenticato che su Florenzi il Paris Saint-Germain non ha ancora deciso. Il centrocampo? Sarri stravede per Villar, vede Veretout mezzala, Pellegrini non si discute, Zaniolo tornerà fortissimo, probabile che Diawara cambi aria.

Il vero salto sarebbe con un Jorginho, magari proprio lui, il figlio calcistico prediletto. Gli esterni come il pane, Mkhitaryan deve firmare il rinnovo, con Pedro ha avuto un ottimo rapporto al Chelsea ma questa è un’altra storia. Serve gamba e talento, il suo 4-3-3 è digeribile solo così. Una cosa è sicura: Sarri stravede per Borja Mayoral. Un’altra punta arriverà (Belotti piace, Milik lo aveva avallato a Napoli), ma prima andrà affrontata la vicenda Dzeko.

