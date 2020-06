SPROFONDO GIALLOROSSO – IL MILAN CON REBIC E CALHANOGLU STENDE LA ROMA CHE PUÒ DIRE ADDIO ALLE SPERANZE CHAMPIONS – BAGARRE EUROPA LEAGUE: I ROSSONERI AGGANCIANO IL NAPOLI E SI PORTANO A MENO SEI DAI GIALLOROSSI – PALLOTTA, I CONTI NON TORNANO. SE LA SQUADRA NON INGRANA, IL BILANCIO PIANGE: OLTRE 120 MILIONI DI ROSSO. SI RIAPRE LA TRATTATIVA CON FRIEDKIN…

Marco Pasotto per gazzetta.it

A San Siro il Milan stende la Roma 2-0 con un quarto d'ora finale bruciante. Nel primo tempo gli unici brividi sono uno per parte: Dzeko al 20' incorna ma la palla esce di poco mentre al 39' Calhanoglu su cross di Theo Hernandez colpisce di testa indisturbato ma non è preciso.

Nella ripresa il Milan entra in campo con più determinazione che con il turco e Paquetà sfiorano il vantaggio. Ma il gol è nell'aria. E allora ecco che al Kessie impegna Mirante, sulla ribattuta Rebic prima colpisce il palo e poi insacca. nel finale un rigore siglato da Calhanoglu (fallo di Smalling su Hernandez) mette al sicuro il risultato.

FRIEDKIN SI AVVICINA

Guido D’Ubaldo per corrieredellosport.it

Nel mese di luglio possono riprendere i contatti tra i legali di Friedkin e quello di Pallotta. I due americani, pur avendo buoni rapporti, non trattano direttamente dopo il no di Pallotta all’ultima offerta del magnate texano. Il passivo di 126 milioni evidenziato nell’assemblea dei soci impone una svolta.

Non tutti i dirigenti a Roma spingono per un cambio di proprietà e Pallotta è sempre intenzionato a lasciare, ma solo alle sue condizioni. Friedkin se dovesse tornare in corsa non rialzerebbe l’offerta, ma cambierebbe le modalità di pagamento, per venire incontro a Pallotta. La ripresa del campionato è importante per far ripartire la trattativa, il futuro della Roma in questo momento è pieno di incognite.

Non ci sono stati più contatti ufficiali dopo il no di Pallotta all’offerta di Friedkin di 575 milioni del 18 maggio scorso. Ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi giorni. Le difficoltà economiche della Roma La partita si gioca sui tavoli dei più importanti studi legali americani, in Italia arrivano solo riflessi.

La Roma non avrà problemi insormontabili per l’iscrizione al campionato, ma sarà costretta a fare plusvalenze per decine di milioni. Ha già ottenuto la licenza Uefa, ma i parametri per l’iscrizione al campionato sono diversi. In attesa di capire se ripartirà la trattativa con Friedkin, Pallotta dovrà provvedere a completare l’aumento di capitale per i restanti 45 milioni entro la fine dell’anno.

