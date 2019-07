SPROFONDO GIALLOROSSO: A PALLOTTA ORA NON RESTA CHE VENDERSI I GIARDINIERI DI TRIGORIA - CON LA CESSIONE DI MANOLAS AL NAPOLI SMANTELLATA LA ROMA DEI RECORD - DAGLI 87 PUNTI DEL 2016/17 AD OGGI: ECCO QUANTI NE SONO RIMASTI - UNA LISTA INFINITA DI TOP PLAYER PERDUTI E RIMPIANTI A PARTIRE DAI CAMPIONI D'EUROPA ALISSON E SALAH (QUEST'ULTIMO IN ODORE DI PALLONE D'ORO) CEDUTI AL LIVERPOOL PER UNA SOMMA TOTALE DI 104 MILIONI!

Antonio Giordano-Roberto Maida per www.corrieredellosport.it

Dopo una giornata ricca di colpi di scena, è arrivata la fumata bianca. Manolas è ufficialmente un giocatore del Napoli. Si è finalmente chiusa con un accordo laborioso la lunga trattativa tra il difensore greco (accompagnato dal suo agente Mino Raiola) e il club partenopeo. Il Napoli pagherà la clausola da 36 milioni di euro: 34 andranno alla Roma e due al giocatore.

A questo punto si sblocca anche la trattativa per Diawara alla Roma, che sarà ufficializzata nelle prossime ore. Il club giallorosso verserà 21 milioni nelle casse del Napoli per il centrocampista. Manolas ha ottenuto i suoi quattro milioni e duecentomila euro di ingaggio, firmerà un quinquennale: al centrocampista è andato ciò che hanno richiesto i suoi manager.

La Roma ha ufficializzato con un tweet la cessione di Manolas al Napoli: "Ciao Kostas, grazie per questi cinque anni in giallorosso", il messaggio per il greco sul profilo ufficiale del club giallorosso. "L’A.S. Roma S.p.A. - si legge nel comunicato sul sito - rende noto di aver ceduto a titolo definitivo, alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Konstantinos Manolas, a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro". Intanto a Napoli è esplosa già la Manolas mania: sui social è spuntata una foto che mostra la sua maglia 44 azzurra in vetrina in un negozio.

Manolas, plusvalenza per la Roma

Con Manolas al Napoli la Roma ha sistemato a sufficienza i conti, con le cessioni che servivano per evitare le ispezioni dell’Uefa sul fair play finanzario. Da domani si apre un’altra stagione economica, che dovrà tenere conto del crollo dei ricavi determinato dalla mancata partecipazione alla Champions League, ma almeno la Roma può investire con una certa libertà, sapendo che altre partenze possono facilitare arrivi importanti, da Barella a Bartra.

F.Balzani per www.leggo.it

Champions, Europa League e diversi scudetti. Mentre la Roma di Sabatini alza trofei e posta foto di successi, quella di Monchi si lecca le ferite e conta i tanti flop di mercato. Tanti, infatti, sono gli ex acquisti del ds umbro che hanno fatto le fortune dei club ai quali sono stati venduti. Sul tetto del mondo si sono seduti Alisson e Salah (quest'ultimo in odore di Pallone d'Oro) ceduti a Liverpool per una somma totale di 104 milioni.

Oggi insieme ne valgono quasi il triplo e sabato notte a Madrid sono stati i protagonisti nella vittoria dei Reds contro il Tottenham di un altro ex romanista come Lamela. Al loro posto sono arrivati Olsen e Schick, inutile ogni ulteriore commento. Godono pure Rudiger ed Emerson Palmieri, tra i migliori in campo nella vittoria nella finale di Europa League col loro Chelsea. Giocatori giovani e vincenti ai quali Pallotta ha preferito plusvalenze da sbandierare come trionfi. In rosa sono stati sostituiti da Moreno, Marcano e Jonathan Silva. Anche qui il giudizio è impietoso.

A completare la squadra di vincenti di Walter ci sono gli scudettati Szczesny e Pjanic (a metà anche Benatia poi partito per gli Emirati) e i vincitori della Ligue 1 Marquinhos e Paredes.

Hanno terminato la stagione tra gli applausi pure Digne (Everton), Nainggolan (decisivo per l'accesso in Champions dell'Inter), Gervinho (Parma) e Ponce (Aek Atene). Un'intera squadra che oggi giocherebbe in blocco titolare a Roma….

