SPUNTA UN’ALTRA MAGAGNA CONTABILE DELLA JUVENTUS – C'È UNA NUOVA INCHIESTA (PER ORA SENZA IPOTESI DI REATO NE’ INDAGATI) CHE RIGUARDA ACCORDI E SCRITTURE PRIVATE STIPULATI TRA I BIANCONERI E DIVERSI CLUB (SASSUOLO, ATALANTA, ECC) MA MAI DEPOSITATI. UN “TRUCCHETTO” PER NON METTERE A BILANCIO ULTERIORI DEBITI? – IL PRESIDENTE DELLA UEFA, ALEKSANDR CEFERIN, ATTACCA: “LA STORIA DELLA JUVE DOVEVA FINIRE COME È FINITA, PERCHÉ TUTTO ERA SBAGLIATO. CON ANDREA AGNELLI NON HO UN RAPPORTO D'AFFETTO…”

1 – JUVE, GLI ULTIMI ATTI DELLA FINANZA: «OMESSI DEBITI CON ALTRI CLUB»

Estratto dell'articolo di Massimiliano Nerozzi per https://torino.corriere.it/

Sconfinerebbero nell’ultimo bilancio gli effetti contabili degli accordi tra la Juve e altri club, almeno secondo un’annotazione della guardia di finanza del febbraio scorso.

Con riguardo «agli impegni (non depositati) assunti nei confronti dell’Atalanta e del Sassuolo — scrivono i militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Torino — si ritiene che la società avrebbe omesso di rilevare nei relativi bilanci le seguenti passività: 8 milioni di euro per effetto del debito con l’Atalanta nel bilancio al 30 giugno 2021 (e poi in quello a 30 giugno 2022); altri 8 milioni per effetto del debito con il Sassuolo derivante dalla prelazione sul diritto di Traoré, nel bilancio al 30 giugno 2020 (e poi in quello chiuso al 30 giugno 2021)».

L’ipotesi si basa su documenti acquisiti in tempi recenti poiché, chiusa l’inchiesta su plusvalenze e stipendi […], l’aggiunto Marco Gianoglio e il pm Mario Bendoni hanno continuato a indagare: tant’è che dalle carte è saltata fuori l’esistenza di un altro procedimento penale (numero 7719 del 2022), seppure a modello 45, cioè un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati.

È nell’ambito di quest’ultima indagine che, il 22 dicembre scorso, i finanzieri acquisiscono negli uffici della Deloitte (revisore del club) «un secondo memorandum, del 3 settembre 2020, e le firme di Fabio Paratici e di Luca Percassi, ad dell’Atalanta». Un documento che, secondo gli investigatori, aggiornerebbe il primo memorandum, del 25 giugno 2020.

Nella corrispondenza si parla «dell’esistenza di un credito di euro 3 milioni (al 31 marzo 2022) per “fatture da emettere” nei confronti di Juventus». Nella stessa mail, il club bianconero definiva il memorandum «giuridicamente inefficace», l’opposto di ciò che pensano gli inquirenti. Anche perché ­– annotano le Fiamme gialle – «l’esistenza di debiti verso l’Atalanta non rilevati nei bilanci (per circa 6/7 milioni) è stata confermata anche dal ds Cherubini», davanti ai pm.

Alla fine di 70 pagine, arrivano così le conclusioni: «Gli approfondimenti farebbero emergere l’esistenza di accordi/scritture private/memorandum relativi a diritti di opzione non depositati stipulati tra la Juve e Cagliari, Udinese, Bologna, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Olympique des Alpes (Sion)». Accordi che, «ai sensi delle norme federali e, soprattutto, del principio contabile internazionale Ifrs 15, potrebbero portare quantomeno a rettificare alcune delle plusvalenze registrate nel bilancio al 30 giugno 2019». Nello specifico, si tratta di «32.788.000 euro su un totale di 127.053.000».

2 – CEFERIN, LA FRASE DURISSIMA CONTRO AGNELLI

Estratto dell'articolo da www.corrieredellosport.it

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Aleksander Ceferin sui recenti casi che hanno riguardato Juventus (inchiesta Prisma) e il Barcellona (scandalo legato a Negreira). Il presidente dell'Uefa si è soffermato sul club bianconero e sulle dimissioni dell'ex presidente Agnelli.

Questo il commento di Ceferin, come riportato da As: “Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c'era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato. Non ho un rapporto affettivo con Agnelli, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e che ho molto rispetto per tutti e tre i club in generale. Se un club ha un Consiglio che prende decisioni sbagliate, non significa che io sia contro quel club in quanto tale, tanto meno i suoi tifosi o i giocatori.

Tuttavia, è interessante notare che dei tre club che si dichiarano i salvatori del calcio, per quanto si apprende dai media, uno è impegnato in un procedimento penale per questioni di bilancio, un altro per aver trasferito denaro a uno dei i leader nell'organizzazione arbitrale. Vedremo se anche il terzo ha qualcosa. Interessante vedere come salverebbero il calcio...". […]

