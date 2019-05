UNO SQUALO DI NOME WANDA – ADANI DEFINISCE “TOTALMENTE INUTILE” IL GOL DELLA BANDIERA DI ICARDI E SU INSTAGRAM LA MOGLIE-AGENTE ESPLODE: "INUTILE LA RECONCHA DE TU HERMANA”, “INUTILE SARÀ TUA SORELLA” – POI CANCELLA IL VIDEO – E SULLE VOCI DI UN PASSAGGIO DEL BOMBER ALLA JUVE WANDA A ‘TIKI TAKA’ SPIEGA CHE…- VIDEO

Da www.fcinter1908.it

wanda nara

Wanda Nara non ha particolarmente gradito il commento di Lele Adani, sul gol segnato su rigore da Mauro Icardi. Il giornalista aveva definito il gol “totalmente inutile” e l’argentina è esplosa in una serie di insulti: “Inutile la reconcha de tu hermana”, traducibile con un un “inutile sarà tua sorella” in modo ben più colorito.

ICARDI

Da www.tuttojuve.com

adani

L'agente e compagna di Mauro Icardi, Wanda Nara, è tornata sulle voci che hanno accostato il bomber dell'Inter alla Juventus nel corso di Tiki Taka, su Canale 5: "Il post di Mauro è nato perché hanno fatto passare come parole sue un pensiero che però non ha mai fatto, una cosa che non ha mai detto. Mauro non parla, nessuno lo ha sentito da quando gli hanno tolto la fascia, e non è giusto che escano prime pagine che non sono vere".

trevisani adani

Sulle polemiche nate per la storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui se la prendeva con Adani che si trovava in cabina di commento, ha aggiunto: "Il gol è inutile per Mauro e per la situazione, ma un gol è sempre una cosa positiva. Soprattutto vista la situazione".

wanda nara icardi icardi wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara WANDA NARA wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara icardi wanda nara