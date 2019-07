STAI SERENA (MICA TANTO) - LA REGINA DI WIMBLEDON È LA ROMENA SIMONA HALEP CHE LIQUIDA LA WILLIAMS IN DUE RAPIDI SET - ANCORA UNA VOLTA IL RECORD DI 24 SLAM DI MARGARET COURT SFUGGE A SERENONA – IN TRIBUNA LA SFIDA TRA KATE E MEGHAN. LA PRIMA SFOGGIA UN TUBINO VERDE (CHI DI VERDE SI VESTE, DI SUA BELTA’ SI FIDA) CHE ESALTA LE SUE FORME PERFETTE. LA CAMICETTA BIANCA DI MEGHAN E’ UNA CERTEZZA. E POI C’E’ PIPPA, LEGGERA NEL SUO ABITINO FLOREALE… - VIDEO

halep 1

Guido Frasca per www.ilmessaggero.it

Vince Simona Halep in 56 minuti con un doppio 6-2 che non ammette repliche. E ancora una volta il record di 24 Slam di Margaret Court sfugge a Serena Williams. Era la terza volta che la quasi 38enne americana ci provava: nulla da fare dopo le finali perse nel 2018 sempre a Wimbledon e agli US Open.

E’ questo il verdetto della finale femminile dei Championships, una sfida senza storia. Che fosse la giornata perfetta della 27enne rumena lo si è capito sin da subito: partenza choc di Serena, praticamente immobile, pochi minuti e 4-0 Halep, quindi 6-2. Un primo set perfetto, giocato con tanta lucidità (un solo errore gratuito) e una reattività mostruosa. Soprattutto con una tranquillità che in passato l’aveva tradita nelle sfide che contavano.

serena williams 2

Con la complicità, va detto, di una Williams irriconoscibile. Un dato su tutti: il primo dei due ace messi a segno in totale (una miseria) della statunitense è arrivato sul 6-2 4-2 per la Halep, quando ormai era troppo tardi. Come troppi sono stati gli errori gratuiti di Serena: ben 26 (a fronte di 17 vincenti) contro i soli 3 gratuiti della rumena. E’ stata la seconda più breve finale degli ultimi 35 anni dopo quella del 2014 vinta da Petra Kvitova su Eugenie Bouchard in 55 minuti.

halep

KATE E MEGHAN ALLA FINALE DONNE

Da corriere.it

kate middleton meghan markle

Squadra che vince non si cambia. Il riferimento non è al tennis, ma al verde, il colore a cui Kate ricorre nei momenti che contano. E alla camicia bianca, la copertina di Linus di Meghan Markle. «Il nero, il bianco e il navy non sono i colori prediletti della Duchessa di Cambridge che preferisce un colore un po’ più insolito, il verde foresta», scrive il Daily Mail che vede nella scelta una piccola astuzia della trentasettenne Kate, perché secondo gli esperti dona un aspetto più giovane.

Così anche per una giornata come quella di oggi a Wimbledon, la finale femminile di tennis, in cui la Duchessa di Cambridge si sfida a colpi di eleganza con Meghan Markle, Kate ha scelto un tubino verde Dolce & Gabbana che esalta la sua linea perfetta.

kate middleton meghan markle 3 kate meghan pippa 91 kate middleton meghan markle 1

kate meghan pippa 9 catherine zeta jones kate e pippa middleton meghan markle kate meghan pippa