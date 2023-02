STASERA C’E’ JUVE-LAZIO: PER I BIANCONERI LA COPPA ITALIA (LA SQUDRA CHE LA VINCE INCASSA DIECI MILIONI) E’ UNA VIA D’ACCESSO ALL’EUROPA VISTA LA PENALIZZAZIONE IN CAMPIONATO (MA ATTENZIONE SEMPRE A EVENTUALI SQUALIFICHE DA PARTE DELL’UEFA) - LA JUVE GUARDA SEMPRE CON INTERESSE A MILINKOVIC SAVIC, CHE SAREBBE IL SOSTITUTO PERFETTO DI RABIOT – FABRIZIO MAFFEI SU "LEGGO": “QUALCUNO DICE CHE LA TRASFERTA SARÀ PROIBITIVA. ALTRI SOSTENGONO CHE LA JUVE È A PEZZI E CHE PASSEREMO IL TURNO…”

Estratto dell’articolo di Fabrizio Maffei per leggo.it

fabrizio maffei foto di bacco (2)

Mi sento un po’ Pellegrini. Anche io sono stato “acquistato” nell’ultimo giorno di mercato e da oggi potrò indossare la Maglia di Leggo. Prestito secco. Senza obblighi. E come il neo arrivato in biancoceleste, anch’io mi sono decurtato l’ingaggio: del pranzo stabilito, ho mangiato solo il primo…

Esordio in Coppa Italia, dunque. Una competizione che sta particolarmente a cuore a tutti noi laziali e a me in particolare perché quel giorno del ‘58 io c’ero! Non mi ricordo granché (avevo tre anni) ma mio padre mi portò all’Olimpico per avviarmi alla passione-Lazio.

Giovedì andremo a Torino: qualcuno dice che la trasferta sarà proibitiva. Altri sostengono che la Juve è a pezzi e che passeremo il turno. Poi ci sono i “costituzionalmente” indecisi sul pronostico ma soprattutto su cosa sarebbe meglio per la Lazio. Provarci? Rinunciarci in partenza schierando solo seconde linee? Che volete che vi dica… (…)

sarri allegri

JUVE-LAZIO

Estratto dell'articolo di Giovanni Albanese per gazzetta.it

La squadra che vince la Coppa Italia quest’anno incassa circa 10 milioni: 7 per aver conquistato il trofeo (l’altra finalista ne prende 5) e circa 3 complessivi per gli altri turni superati. Per la Juve però non è tutto: non può essere tutto. Il momento storico che avvolge il club lontano dal campo sposta le attenzioni maggiori di squadra e tifosi sulle competizioni parallele al campionato, dove la classifica è attualmente viziata dal -15 di penalizzazione. C’è ancora un girone di ritorno da giocare in Serie A, ma certo la zona Europa adesso è lontana e si rischia di rimanere fuori dalle coppe il prossimo anno. Per questo la Coppa Italia è un jolly da non sottovalutare per guadagnare eventualmente un ingresso secondario.

fabrizio maffei foto di bacco

(...)

Intanto c’è la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: sfida per niente banale e con diversi osservati speciali. L’ultimo giorno di mercato ha sbloccato il trasferimento di Pellegrini da Torino (via Entracht) alla capitale, con un prestito che potrebbe trasformarsi in una compravendita la prossima estate per via di un’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni. La Juve, di contro, nella rosa biancoceleste guarda sempre con interesse a Milinkovic Savic, che sarebbe il sostituto perfetto di Rabiot: ma in questa fase bisogna agire sul mercato con prudenza e con lo sguardo fisso sui conti. Piuttosto allo Stadium si rinnoverà la tradizionale sfida tra Allegri e Sarri, allenatori diversi: ma anche gli ultimi ad aver dato seguito al dominio bianconero in Serie A avviato da Conte un decennio fa.

federico chiesa 2 sarri allegri federico chiesa 4