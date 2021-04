STATE ALLEGRI – MAX AVVISTATO A ROMA A PRANZO CON L’AMICO UBALDO RIGHETTI (EX DIFENSORE GIALLOROSSO, OGGI VOLTO DI ROMA TV). UN INDIZIO RELATIVO ALLA PANCHINA GIALLOROSSA? “ACCIUGA” E’ LA PRIMA SCELTA DEI FRIEDKIN. NEI MESI SCORSI SI ERA PARLATO ANCHE DI UN PRE-CONTRATTO - INTANTO L’AGENTE DI SARRI RAMADANI CERCA DI PIAZZARE IL SUO ASSISTITO A TRIGORIA E SI SAREBBE INCONTRATO CON TIAGO PINTO. MA L’ULTIMA PAROLA SARA’ DI DAN FRIEDKIN..

Gianluca Lengua per "il Messaggero"

allegri righetti

Ai tempi dei social basta un hashtag per infiammare la tifoseria. Il protagonista di questa storia è Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma e oggi volto di Roma tv, che ieri attraverso il suo account Instagram ha svelato un pranzo con Massimiliano Allegri in un ristorante nel centro della Capitale. Non solo, ha accompagnato allo scatto anche l' hashtag #StateAllegri, accedendo la fantasia dei tifosi (per nulla allegri dopo il 3-2 rifilato dal Cagliari) in attesa di sapere chi siederà in panchina al posto di Paulo Fonseca.

Un indizio? O un semplice pranzo tra amici?

allegri

Di certo i due si conoscono da molti anni e non hanno mai fatto segreto del loro buon rapporto, inoltre, Allegri frequenta spesso la Capitale sia per lavoro che per questioni personali.

Tra i club interessati anche il Bayern Monaco che, però, sembra aver dirottato su Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia su cui pende una clausola che oscilla tra i 25 e i 30 milioni.

ryan dan friedkin

COVID, DE ROSSI GUARITO E a proposito di annunci social: De Rossi non ha più il Covid, lo ha scritto la moglie Sarah su Instagram. Vietato parlare di nuovo allenatore, invece, dalle parti di Trigoria: Tiago Pinto è concentrato sulla semifinale di Europa League contro il Manchester United che si disputerà giovedì prossimo e non vuole distrazioni. Il neo direttore generale ha un rapporto di stima con l' attuale tecnico e ha confermato di non aver mai incontrato nessuno dei principali candidati. È altrettanto vero, però, che ad occuparsi della panchina è direttamente la presidenza.

sarri 19

Al momento in netto vantaggio è Maurizio Sarri: è lui il primo indiziato a vestire i panni dell' allenatore nella prossima stagione. Pinto si sarebbe incontrato già tre volte con intermediari vicini a Fali Ramadani, l' agente che cura gli interessi dell' ex Juve e Chelsea, riportando tutto ai Friedkin. Un accordo, quello tra Sarri e i giallorossi, che potrà formalizzarsi solo quando i bianconeri risolveranno il contratto pagando una clausola di 2,5 milioni per il mancato rinnovo fino al 2022, oppure attraverso un accordo.

sarri

Accordo che sarà trovato entro fine maggio, a quel punto è certo che la Roma avrà finalmente un nuovo tecnico in panchina.

nepi tiago pinto foto mezzelani gmt005

allegri allegri