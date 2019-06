STATE IN GUARDIOLA! MENTRE SARRI ATTENDE IL VIA LIBERA DA ABRAMOVICH, RIPRENDE IL TAM TAM SU GUARDIOLA ALLA JUVE: LE VOCI INCONTROLLATE SU PEP FANNO VOLARE IL TITOLO BIANCONERO IN BORSA CON UN RIALZO DEL 5,1% - MA C'E' IL NODO INGAGGIO DA 20 MLN PER IL TECNICO CATALANO E IL SUO STAFF ("ADIDAS" E "MASERATI", SECONDO ALCUNI RUMORS, FINANZIEREBBERO L'OPERAZIONE)

Da sportmediase.mediaset.it

Il mercato, inteso quello del calcio, condiziona ancora quello economico. Il titolo Juventus, infatti, "vola" in Borsa sul finale con gli investitori che speculano sulle nuove indiscrezioni che darebbero Pep Guardiola in pole per allenare il club bianconero la prossima stagione. Le azioni hanno chiuso con un rialzo del 5,1% a 1,532 euro, accelerando bruscamente a circa un'ora dalla chiusura delle contrattazioni.

Ilaria Puglia per www.ilnapolista.it

Il Giornale in un lungo articolo in cui parla del walzer delle panchine della Serie A rivela una una novità sull’affare Juve-Guardiola. Se ieri, dopo le immagini di Agnelli a Baku che conversava con il presidente del Chelsea e soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League, sembrava Sarri l’unico nome possibile per il dopo Allegri, oggi torna prepotentemente Pep.

Sui social i tifosi bianconeri non hanno mai accettato la possibilità del tecnico toscano sulla loro panchina ed hanno continuato a sognare Guardiola, in più nella giornata di ieri erano circolate varie tesi a sostegno del tecnico spagnolo

Il Giornale oggi parla di una possibilità concreta,dall’Inghilterra rimbalzano ricostruzioni, voci, sussurri che indicano una strada per realizzare il sogno bianconero: Pep in panchina. Un’operazione simile a quella di Cristiano Ronaldo, sponsorizzata da Adidas. E la casa tedesca,«esclusa» dalle finali europee perché non «firma» le maglie di nessuna delle quattro inglesi, tornerebbe così di colpo alla ribalta.

Anche Tuttosport torna sull’argomento e nota che mentre Sarri è il favorito per la Juve, non è ancora chiaro se l’ex allenatore del Napoli accetterà la posizione. Di conseguenza, la Juve sta preparando un piano B incentrato su Guardiola. Il giornale di Torino suggerisce che la Juventus stia valutando la possibilità di chiedere ai propri sponsor come Adidas e Maserati di contribuire a finanziare la propria mossa per Guardiola. Il marchio automobilistico (parte del gruppo FCA) vorrebbe Pep come proprio uomo immagine.

Del resto solo una settimana fa aveva destato curiosità che la moglie di Pep avesse prenotato una Meserati a noleggio alla “Leasys”, società di noleggio auto a lungo termine di FCA e considerando che la Juve figura infatti tra i clienti della “Leasys”, che mette il proprio parco macchine a disposizione per i suoi tesserati, dipendenti o altri soggetti di volta in volta indicati, il dubbio che Agnelli si stesse muovendo era già sorto

