STIAMO ALLEGRI – MAX SMANIA PER TORNARE: “LA ROMA? VEDIAMO, NON SI SA. DEVO RIENTRARE PERCHE’…BASTA” – LA CONFESSIONE DI “ACCIUGA”, PROTAGONISTA IERI DI BALLANDO, ALLA SUA INSEGNANTE DI BALLO (DI FEDE GIALLOROSSA) ROBERTA BECCARINI – “I GIURATI SONO DELLE IENE. I VOTI? NON PREOCCUPATEVI CHE NON HO MAI PRESO PIÙ DI CINQUE NEANCHE A SCUOLA, QUINDI VA BENE ANCHE TRE. A CAGLIARI UNA VOLTA CI CONTESTÒ LA CURVA, DIEDERO I VOTI A TUTTI E IO BECCAI…” – VIDEO

Più di qualcuno ha già messo in discussione l'operato di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, ma ora ci si "mette" anche Massimiliano Allegri. L'ex allenatore di Milan e Juve, senza panchina dopo la fine dell'avventura bianconera e ora protagonista di "Ballando con le stelle", ha risposto - sorridendo - ad una domanda su un suo possibile arrivo sulla panchina giallorossa: "Alla Roma non vieni? Vediamo, non si sa... un desiderio? Devo rientrare perchè... basta". Questa la risposta "rubata" ad Allegri dalla sua insegnante di ballo (di fede romanista) Roberta Beccarini.

Non allena, ma intanto si tiene occupato con il ballo. Max Allegri, ex allenatore di Cagliari, Milan e Juve (cinque scudetti in bianconero, uno con i rossoneri), è stato l'ospite speciale della 15a edizione di Ballando con le Stelle in onda su Rai Uno. In passato, oltre a Max, hanno partecipato anche altri protagonisti del mondo del calcio come Mancini, Batistuta e Del Piero. Ora è toccato ad Allegri, che si è esibito in un tango con Roberta Beccarini, maestra in materia.

Allegri protagonista nel.. post. Dopo l'esibizione si è rivolto alla giuria in toni leggeri, con un pizzico di polemica, scherzando così sul giudizio: "Beh, devo dire che quelli della giuria sono un po' delle iene - ha detto Max - Non preoccupatevi che non ho mai preso più di cinque neanche a scuola, quindi va bene anche tre".

Poi l'aneddoto sportivo legato all'esperienza a Cagliari: "Una volta ci contestò la curva, diedero i voti a tutti e io beccai zero spaccato". Poi un parallelismo tra il calcio e il ballo: "In famiglia erano appassionati, ogni tanto ballavo anche io. Il punto di contatto è sempre e solo uno. Nel calcio, come nel ballo, è questione di tempo. Mi sono dovuto concentrare perché non sono molto mobile, fortunatamente ho una brava maestra e un ottimo coreografo. Come in tutte le cose ci vuole squadra".

