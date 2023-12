UNA STORIA DI CUI SI CAPISCE "POCHO" O NIENTE - L'AVVOCATO MAURICIO D'ALESSANDRO, CHE IN PASSATO AVEVA GIÀ ASSISTITO EZEQUIEL LAVEZZI, RACCONTA UN'ALTRA VERSIONE DELL'INCIDENTE NEL QUALE È RIMASTO COINVOLTO L'EX ATTACCANTE DEL NAPOLI: "NESSUN LITIGIO, FESTA O LAMPADINA: SI È SVEGLIATO IN PIENA NOTTE PERCHÉ PENSAVA CHE CI FOSSE UN LADRO IN CASA, ED È USCITO ARMATO DI FORBICI. SUO FRATELLO HA PROVATO A TRATTENERLO E NELLA CONCITAZIONE SI E' ROTTO LA SCAPOLA" - IL FIGLIO SBOTTA SUI SOCIAL: "MIO PADRE STA BENE. SMETTETELA DI INVENTARE VERSIONI…"

Estratto dell'articolo di Alessio Pediglieri per www.corriere.it

Sull'incidente occorso a Ezequiel Lavezzi nella notte rea il 19 e il 20 dicembre tutto è ancora avvolto dal mistero. Le versioni sul ricovero improvviso del Pocho […] si sono rincorse nelle ore successive senza riuscire a far luce definitiva. […] adesso si è aggiunta un'ulteriore teoria: che tutto è nato a seguito di un ladro entrato nell'abitazione dell'ex calciatore.

Un episodio a dir poco confuso quello in cui Ezequiel Lavezzi ha riportato diverse "ferite superficiali" e una scapola rotta nella sua casa di Punta del Este, in Uruguay e che ha visto l'ex calciatore venire ricoverato nel vicino ospedale Centegril, nel dipartimento di Maldonado per poi venire trasportato in aereo in patria, in Argentina. […]

Ad oggi esistono almeno due versioni su quello che potrebbe essere successo all'ex calciatore del Napoli e della nazionale Argentina e che si riassumono nelle spiegazioni date dalla famiglia che parla di un incidente domestico "mentre stava sostituendo una lampadina, cadendo da una scala", a quella della polizia che nel proprio verbale ha scritto di essere stata chiamata alle cinque del mattino e sopraggiunta all'abitazione di Lavezzi averlo trovato ferito e assistito dai medici, dopo una festa. Due situazioni completamente differenti alle quali si sono aggiunte le voci di un taglio all'addome inferto da un coltello a seguito di una disputa familiare, con il fratello Diego.

[…]Intanto, il figlio del Pocho, Tomás ha rotto il silenzio e si è scagliato contro chi sta a suo dire speculando sull'accaduto, attraverso i suoi social network: "A tutti quelli che erano preoccupati per mio padre, sta bene. Smettetela di inventare versioni perché dietro c'è una famiglia ", ha scritto il figlio di Pocho nelle storie sul suo account Instagram.

A svelare una verità finora inedita sull'incidente del Pocho ci ha pensato Mauricio D'Alessandro, avvocato che aveva già assistito in passato l'ex attaccante della Nazionale, che […] ha negato che l'incidente fosse avvenuto nel bel mezzo di una festa: "È un incidente domestico, perché è successo in casa". Ma a destare scalpore è il seguito della ricostruzione: il Pocho si sarebbe "svegliato, di sorpresa in piena notte perché pensava che ci fosse un ladro in casa, ed è uscito armato di forbici".

Secondo il racconto dell'avvocato, il fratello Diego, che era anch'egli nell'abitazione, ha cercato a quel punto di fermarlo: "Quando lo ha visto correre con le forbici in mano in preda all'adrenalina, gli è saltato addosso ed è in quel momento che è avvenuto l'incidente: suo fratello ha provato semplicemente a trattenerlo e nella concitazione il Pocho ha subito la frattura della scapola su cui aveva già avuto una lesione, e le ferite accidentali". […] "Non c'è stata alcun litigio, né una festa e nemmeno la storia della lampadina è vera: un semplice incidente domestico". Fino alla prossima versione.

