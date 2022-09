19 set 2022 12:42

SUBBUTEO IS COMING ROME! - L'ITALIA HA VINTO I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DA TAVOLO NELLA CATEGORIA OPEN - GLI AZZURRI HANNO BATTUTO IL BELGIO CON IL RISULTATO DI 2 A 1 - ANCHE L'ITALIA UNDER 20 HA VINTO IL TORNEO DELLA PROPRIA CATEGORIA, MENTRE L'ITALIA "VETERAN" HA PERSO LA FINALE CONTRO LA NAZIONALE DI MALTA - VISTO CHE NON ANDREMO AI MONDIALI DI CALCIO, CONSOLIAMOCI CON QUESTA VITTORIA!